Cadillac Treffen

Im Winter lebt die Oldtimer-Szene in Dubai auf. Große und kleinere Treffen finden rund um die Metropole statt. So auch Mitte Dezember das Cadillac Meeting am BikerÂŽs Cafe an der Jumeirah Beach Road in Dubai. Die Besitzer der amerikanischen Schlitten kamen hier zusammen, um die Saison zu eröffnen und sich auszutauschen. Der Besitzer des BikerÂŽs Cafe Khalid Bin Hadher freut sich immer, wenn Clubs oder Oldtimer Enthusiasten sich an seinem CafĂ© treffen, da er selbst leidenschaftlicher Oldtimer Besitzer ist. Erst Anfang des Jahres hatte sich am BikerÂŽs Cafe der Volkswagen Club getroffen. Gekommen sind fast 30 Fahrzeuge. Das Cadillac Meeting viel eher klein aus, aber zu sehen waren dennoch einige wirklich schöne Fahrzeuge, wie zum Beispiel der 50er Jahre Cadillac Series 62 oder der Cadillac Fleetwood 60 Special.

FOTOS: ©Kay MacKenneth