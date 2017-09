Chantilly: Oldtimer, Klassiker und endlose Eleganz

Wer einen perfekten Event aufgelegt hat, dem ist die Messlatte fĂŒr den Erfolg der nĂ€chsten Veranstaltung hoch gelegt. Bei der 4. Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, die am Sonntag, den 10. September in der Chantilly ChĂąteau Domain stattfand, erfĂŒllten sich die Hoffnungen der Besucher. Angespornt durch die Inszenierung in den drei vorangegangenen Jahren – der Concours d’Elegance hatte es auf Anhieb in die Liga der ganz Großen geschafft – wurde fĂŒr 16.300 Zuschauer (20 Prozent ĂŒber dem Vorjahr) viel geboten. NatĂŒrlich ist die prĂ€chtige Kulisse des französischen Wasserschlosses eine Steilvorlage fĂŒr jeden anderen Veranstaltungsort. Wo sonst gibt es solche GĂ€rten, solche Ausblicke ĂŒber GrĂŒn auf umwerfende Bauten? Opulenz ĂŒberall.

Dabei ist hier nicht die Masse an Fahrzeugen der Trumpf – vielmehr die Klasse. FĂŒnf Konzeptfahrzeuge, die gepaart mit Haut Couture gezeigt wurden und 90 historische Automobile aus der ganzen Welt konkurrierten miteinander um die Auszeichnungen.

FĂŒnf Autos traten im Wettstreit fĂŒr die Concours d’ElĂ©gance Auszeichnung an: Der DS 7 Crossback PrĂ©sidentiel mit dem Couturier Eymeric François, dem Aston Martin Vanquish Zagato Volante (Couturier: Ann Demeulemeester), der McLaren 720 S (Couturier: Haider Ackermann), der Renault Trezor Concept (Couturier: Balmain) und das CitroĂ«n CXperience Concept (Couturier: Yang Li). Die Jury hatte keine leichte Aufgabe und so diskutierten Jean Todt (PrĂ€sident der FIA), Margot Laffite, Paul Belmondo und Christophe Bonnaud (Journalistin) bis sie schließlich die Auszeichnung fĂŒr Beste Fahrzeug der Show Concours d’ElĂ©gance an zwei Sieger verliehen: das Renault Trezor Concept (Couturier Balmain ) und das CitroĂ«n CXperience Concept (Couturier: Yang Li).

Beim Concours d’Etat entschied sich der Veranstalter Peter Auto, auf seine eigene Art und Weise Ferraris 70-jĂ€hriges JubilĂ€um mit dem Thema „Le Mans 24 Stunden“ als Höhepunkt zu feiern. So wurden 28 Autos, die das Prancing Horse-Abzeichen tragen – und alle an dem berĂŒhmtesten Ausdauerrennen der Welt teilgenommen hatten – in fĂŒnf Klassen aufgeteilt. Von dieser einzigartigen Ausstellung, konnte ein außergewöhnliches Auto die Zustimmung der Jury auf sich ziehen. Die Auszeichnung Best of Show fĂŒr die Nachkriegsautos ging an den Ferrari 250 Testa Rossa 58 (ChĂąssis # 0728) (im Besitz von Sir Michael Kadoorie), Sieger der Sarthe Classic im Jahr 1958 gefahren von Olivier Gendebien und Phil Hill. Unter den Vorkriegswagen zog die fĂŒr Bugattis reservierte Klasse die Aufmerksamkeit der Jury auf sich. Das Vereinen von vier Typ 57 Ss an der gleichen Stelle war ein MeisterstĂŒck an sich und es rechtfertigte die Verleihung von drei Preisen fĂŒr diese Klasse. Gekrönt als Best of Show wurde der 1936 Bugatti Atlantic (ChĂąssis # 57374) im Besitz von Amerikaner Robson Walton und Peter Mullin, der bereits im Jahr 2014 einen Preis in Chantilly fĂŒr sein 1937 Delahaye 135M Cabriolet mit Figoni und Falaschi Coachwork erhielt.

Best of Show Concours d’Elegance

Renault Trezor & Balmain

Citroën CXPERIENCE & Yang Li

Best of Show Concours d’Etat

Pre-war:Â Bugatti 57 S Atlantic (1936)

Post-war:Â Ferrari TR 58 (1958)

A great French coachbuilder: Pourtout

1st: Delage D8-120 S Coach Sport (1939)

Special award: Remi Danvignes CD4 Roadster (1938)

The great musicians cars

1st: Porsche 911 3.0LÂ RS (ex Herbert von Karajan)(1974)

Special award: Iso Griffo A3C (ex Johnny Hallyday)(1965)

The Woodies

1st: Peugeot 202 ‘‘boulangùre’’ (1949)

A century of electric motor cars

1st: Detroit Electric Model D Brougham(1910)

The sports and racing chain drive cars

1st: Gladiator Grand Prix (1904)

Special award: Panhard Grand Prix (1908)

Pre-war Alfa Romeo with special bodyworks

1st: Alfa Romeo Alfa Romeo 6C 1750 Grand Sport Spider Zagato MM (1929)

Special award: Alfa Romeo 8C 2300 MM Torpedo/Cabriolet Brandone (1933)

Post-war Alfa Romeo with special bodyworks

1st: Alfa Romeo 3000 CM “Superflow IV” Pinin Farina (1960)

Special award: Alfa Romeo 1900 Super Sprint Zagato (1955)

The Ecceterini barchettas

1st: Siata 500 Record (1946)

Special award: Osca Maserati S-498 (1959)

The Ecceterini berlinettas

1st: Aguzzoli Condor (1964)

Special award: Osca MT4 LM (1952)

Small & Big

1st: Bugatti Type 52 Baby (1926) &Â Bugatti Type 35 (1926)

Ferrari at the 24 Hours of Le Mans: the GT and derivatives

1st: Ferrari 512 BBLM (1980)(chĂąssis #32129)

Special award: Ferrari F40 (1992)(chĂąssis ##ZFFGJ34B000074045)

Ferrari at the 24 Hours of Le Mans: the prototypes, open cars

1st: Ferrari TR58 (1958)(chĂąssis #0728)

Special award: Ferrari Dino 166 SP (1965)(chĂąssis #0834)

Ferrari at the 24 Hours of Le Mans: the prototypes, closed cars

1st: Ferrari 250 LM (1964)(chĂąssis #5891)

Special award: Ferrari 512 S (1970)(chĂąssis #1016)

Ferrari at the 24 Hours of Le Mans: the 365 GTB/4 Daytona Gr. 4

1st: Ferrari 365 GTB/4 Daytona Gr IV (1972)

Special award: Ferrari 365 GTB/4 Daytona Gr IV (1972)(chĂąssis #15681)

2nd: Ferrari 365 GTB/4 Daytona Gr IV (1970)(chĂąssis #15373)

Ferrari at the 24 Hours of Le Mans: the 250

1st: Ferrari 250 GTO “62” (1962)(chñssis #4293GT)

Special award: Ferrari 250 GT Sperimentale (1961)(chĂąssis #2643GT)

2nd: Ferrari 250 GTO “64” (1964) (chñssis #5575GT)

Grand Prix des Clubs FFVE:Â Fiat Fan Club

Prix SpĂ©cial FFVE de l’authenticitĂ©: Antony type A1 et la collection Antony

Prix FIVA de la préservation: Chrysler Town country 1947

Prix du public:Â Lexus LFA