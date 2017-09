Charmantes und vielfältiges Oldtimer-Treffen in historischer Kulisse

Charmantes und vielfÀltiges Oldtimer-Treffen in historischer Kulisse

Wahre Oldtimer-Liebhaber hĂ€lt auch schlechtes Wetter nicht davon ab, ihre SchĂ€tze ins Rollen zu bringen. Der beste Beweis dafĂŒr waren die Motorworld Oldtimertage FĂŒrstenfeld, die am Wochenende vom 16. und 17. September zum 13. Mal stattfanden und rund 800 Fahrzeuge sowie fast 10.000 Besucher auf das historische GelĂ€nde des Klosters FĂŒrstenfeld lockten. FĂŒr Liebhaber kultivierter Klassikautomobile, aber auch fĂŒr Familien mit Kindern gab es eine Menge zu sehen und zu erleben.

Concours d’Elegance mit Children’s Choice Award

Das Highlight der Motorworld Oldtimertage FĂŒrstenfeld ging am Sonntag an den Start. In verschiedenen Kategorien – unter anderem Classic, 70 Jahre Ferrari, Werbeautos und Little Italy – stellten sich allesamt sehenswerte, manche besonders rare klassische Fahrzeuge dem Concours d’Elegance. Eine charmante Besonderheit des Concours diesmal: Die eigens ausgelobte Kinderjury durfte nach eigenen Kriterien den Children’s Choice Award vergeben und bewies nicht nur Geschmack, sondern durchaus Sinn fĂŒr das Besondere. Den von den Kids vergebenen Preis gewann ein 1949er Lagonda Drophead CoupĂ© Cabriolet.

Best of Show – la dolce vita lĂ€sst grĂŒĂŸen

Keine Frage, alle am Concours teilnehmenden Fahrzeuge waren mehr als sehenswert und ließen die Herzen von Kennern, Liebhabern sowie Fahrzeugbegeisterten gleichermaßen höher schlagen. So auch der 1949er Fiat 1500 6C Stabilamenti Farina von 1949, bei dessen Anblick unmittelbar ein GefĂŒhl von dolce vita aufkam. Doch nicht nur gefĂŒhlt war der Fiat auf der Siegerspur, sondern auch nach kritischer Begutachtung seitens der Jury, die den außergewöhnlichen, weil einmaligen und zugleich im Original erhaltenen Italiener zum Best of Show kĂŒrte. Der Fiat 1500 6C Farina ist einer der seltensten Exemplare aus dem Hause Fiat und eines von nur wenig gebauten Exemplaren, ein sogenanntes „One Off“. Die Karosserie wurde bei dem Karosseriebau-Unternehmen Stabilamenti Farina aufgebaut. Der Besitzer reiste eigens aus Prag mit dem einst in England gefundenen Fahrzeug an, das nur 4000 Kilomter auf dem Tacho auswies. Die Liste der teilnehmenden Fahrzeuge, die ebenfalls in den einzelnen Kategorien prĂ€miert wurden (s. Kasten) beweist, dass der Wettbewerb hart umkĂ€mpft war. Der Ă€lteste Oldtimer im Feld war ein Ford Model A aus dem Jahr 1929.

 Seltenes Motorrad bei der Auktion

Die von Oldtimerexperte und Auktionator Till Rosenkranz ausgetragene Versteigerung wartete mit einem Who is Who der AutomobilitĂ€t auf: Vom Ferrari ĂŒber Porsche bis Mercedes-Benz konnten die Besucher fĂŒr gut ĂŒber 30 ausgewĂ€hlte Old- und Youngtimer ihr Gebot abgeben. Äußerst selten und wertvoll: Ein Motorrad Vincent Rapide B aus dem Jahre 1948.

Wetterkapriolen hin oder her – die Motorworld Oldtimertage FĂŒrstenfeld 2017 unterstrichen einmal wieder den ganz besonderen Charme und die automobile Vielfalt dieses Events vor den Toren MĂŒnchens.