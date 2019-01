ClassicAuto Madrid

Vom 22. Bis 24. Februar 2019 findet in Madrid zum zehnten Mal im Casa De Campo Pavillon in Madrid die Oldtimer-Messe ClassicAuto statt. In der 20.000 Quadratmeter großen AusstellungsflĂ€che des GlasgebĂ€udes im Zentrum der Hauptstadt werden mehr als 250 Aussteller aus einem Dutzend LĂ€ndern erwartet. Erwartet werden HĂ€ndler, Versicherungen, Restauratoren und Hersteller aus der europĂ€ischen Branche. In der großen Halle werden klassische Fahrzeugmarken wie Aston Martin, Porsche, Rolls Royce, Mercedes, Bentley, Jaguar, Alfa Romeo, Hispano Suiza, Seat, CitroĂ«n usw. gezeigt. und MotorrĂ€der Montesa, Vespa, Lambretta, BMW, Lube, Norton, Ossa, Harley Davidson, Derbi, Bultaco, Yamaha, Honda und Suzuki.

Classic Auto Madrid feiert sein zehnjĂ€hriges JubilĂ€um und setzt dabei erneut auf die Interaktion des MobilitĂ€ts Enthusiasten mit dem Salon durch ein umfangreiches Programm. Es werden rund zwanzig Aktionen stattfinden, darunter Tribute, JubilĂ€en, ZusammenkĂŒnfte, Sonderausstellungen, ProduktprĂ€sentationen, VortrĂ€ge und GesprĂ€chskolloquium mit dem Ziel, klassische Fahrzeuge und die Menschen und Organisationen zu fördern, die zu deren Erhalt beitragen.

Classic Auto Madrid 2019 feiert mit einer Sonderausstellung den 100. Geburtstag der Marke Citroën , 60 Jahre Mini und den 50. Geburtstag der Honda 750. Man verabschiedet sich vom legendÀren Volkswagen KÀfer, denn die deutsche Marke wird 2019 definitiv aufhören zu produzieren.

Der Classic Auto Elegance Contest wird in seiner achten Auflage den historischen Bentley- Automobilen gewidmet. Im Feld des Concours DÂŽ Elegance und Bentley Contests sind außergewöhnliche und reprĂ€sentative Modelle aus der Geschichte der Luxusautomobile zu sehen.

Die fĂŒnfte Ausgabe des Motorrad-Schönheits-Wettbewerbs widmet sich den spanische Marken vor 1975.

In Zusammenarbeit mit dem Sammler Enrique Castells wird eine herausragende Ausstellung mit MotorrĂ€dern aus der Zeit vor 1915 prĂ€sentiert und es gibt die einmalige Gelegenheit geben, die weltweit grĂ¶ĂŸte Sammlung von Bultaco TSS zu erleben.

Die zehnte Ausgabe der Classic Auto Madrid ist sicherlich eine Reise wert. Die Messe bietet neben den Sonderschauen auch einiges an Fahrzeugen, die bei uns nur selten zu sehen sind, wie zum Beispiel Pegaso oder Hispano Suiza Modelle.