Concorso dEleganza Lamborghini & Design

Sechsunddreiig zwischen 1964 und 1991 produzierte Lamborghini sowie zeitgenssische Modelle nahmen an der zweiten Ausgabe des Concorso dEleganza Lamborghini & Design teil. Die von Lamborghini Polo Storico organisierte Veranstaltung fand vom 19. bis 21. September zwischen Venedig und Triest statt und wrdigte das kreative Genie des groen italienischen Architekten Gae Aulenti (1927-2012), der in der Nhe von Triest geboren wurde und international fr seine italienische Reprsentation bekannt ist Design und Architektur auf der ganzen Welt.

Am Freitag erreichten die Autos, nachdem sie von Venedig gestartet waren und rund 200 Kilometer zurckgelegt hatten, Portopiccolo in der Nhe von Triest, wo sie auf den drei Hauptpltzen am Meer der ffentlichkeit prsentiert wurden. Am Samstagmorgen wurden die Autos von einer ausgewhlten internationalen Jury bewertet: Kenner und Enthusiasten der Marke Raging Bull. Am Samstagnachmittag, whrend die Jury vor der Preisverleihung des Abends berlegte, gingen die Teilnehmer in Richtung Triest, wo eine riesige Menschenmenge auf der Piazza Unit di Italia wartete, die buchstblich von der ffentlichkeit besetzt war und sich darauf freute, einen wichtigen Teil der italienischen Sprache zu sehen Automobilgeschichte hautnah. Die Veranstaltung wurde auf den Straen des historischen Hgels Triest-Opicina fortgesetzt und endete nach der Einfahrt in Slowenien mit der Rckkehr nach Portopiccolo, nachdem 62 Kilometer beliebte Straen zurckgelegt worden waren, die den Lamborghini-Besitzern ein angenehmes Fahrerlebnis bieten.

Am Abend sprach Nina Artioli, Gae Aulentis Enkelin und Kuratorin des Architektenarchivs, ber einige Momente in Aulentis Leben, gefolgt von der Preisverleihung. Die Jury verlieh dem Lamborghini 350 GT, Chassis Nr. 102 eines Schweizer Sammlers und Sieger der Klasse A Front Engine Dawn, den Titel Best in Show. Das mit grter Sorgfalt und unter vollstndiger Bercksichtigung der ursprnglichen Merkmale restaurierte Auto ist eine der Sulen in der Geschichte von Lamborghini, da es das erste Auto war, das der Automobilhersteller an einen Privatkunden verkaufte. Heute ist der 350 GT, # 102, das lteste Lamborghini-Serienmodell.

Die Gewinner der jeweiligen Klassen:

Class A Front Engine Dawn: 1964 Lamborghini 350 GT (chassis #102)

Class B Rear Engine Revolution: 1971 Lamborghini Miura P400 S (chassis #4863)

Class C Longitudinale Posteriore: 1974 Lamborghini Countach Walter Wolf (chassis #1120002)

Class D Towards the future: 1999 Lamborghini Diablo SV (chassis #ZA9DE21A0XLA12178)

Class E Modern Dreams: 2016 Lamborghini Centenario Prototype (chassis #ZHWEC1478CLA00058)

Class F New Frontiers: 1987 Lamborghini LM002 (chassis #ZA9L00000HLA12065)

The following special awards were also given:

Lamborghini Preservation car: 1990 Lamborghini Countach 25th Anniversary (chassis #ZA9C005A0KLA12029)

Lamborghini Movie Star, for the car that best represented Lamborghini on the big screen: 1968 Lamborghini Miura P400 (chassis #3586), for its participation in 1969 film The Italian Job.

Longest Journey: for the car that traveled the furthest, by road, to get to the Concorso: 1974 Lamborghini Urraco P250 S (chassis #15416), with 1,278 kilometers.

Longest Ownership: for the car that has been in the same family the longest: 1969 Lamborghini Islero S (chassis #6543), owned for 40 years by the same family.

Lamborghini Milestone: for the car that represents a milestone in Lamborghinis history, the 1974 Lamborghini Countach Walter Wolf (chassis #1120002)

Besondere Erwhnung fand auch die Lamborghini Riva Aquarama von 1968, das einzige Riva-Motorboot, das mit Lamborghini-Motoren ausgestattet war, und das ehemalige Privatboot von Ferruccio Lamborghini (Rumpf Nr. 278).

Die Jury setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Prsident der Jury, Stefano Pasini (ITA), Journalist und Automobilhistoriker. Giudici: Silvia Nicolis (ITA), Prsidentin des Museo Nicolis, Verona; Stephen Bayley (UK), Historiker und Designkritiker; Gary Bobileff (USA), Prsident der Bobileff Motorcar Company; Mark Dixon (UK), Journalist fr Octane (UK); Hidetomo Kimura (JAP), Prsident und CEO des Kyoto Concours d’Elegance; Andrea Nicoletto (ITA), Prsident des Lamborghini Club Italia; Peter Read (UK), Prsident der Motorabteilung des Royal Automobile Club.

Abgerundet wird die Ausstellung durch acht Ducati-Motorrder, die die Geschichte und Entwicklung der von 1946 bis heute in Bologna hergestellten Renn- und Straenrder Borgo Panigale widerspiegeln. Vorlufer „Cucciolo“ von 1946, flankiert von der Ducati 65, 1952, 125 TV, 1960, Darmah 900, 1978, Mike Hailwood Replica 1997, Monster 900, 1994, 996 Giallo, 2000 und dem zeitgenssischen Panigale 25 Anniversario.