Bugatti holt sich den Pokal in Chantilly

115 Hektar Park, Seen, ein riesiger Wald, riesengroe Stlle das Anwesen beeindruckt mit seiner Gre und Pracht. Seit dem Ende der Bauzeit im 19. Jahrhundert wurden im Schloss Chantilly zahlreiche prestigetrchtigen Events ausgetragen. Auch in diesem Jahr gab es dafr keine Ausnahme: der Concours dArt et dlgance Richard Mille wurde nun schon zum fnften Mal auf dem nrdlich von Paris gelegenen Anwesen organisiert. Dieses Wochenende gab es Preise in drei verschiedenen Rubriken der Automobilindustrie zu gewinnen. Nach dem Erfolg in Villa dEste prsentierte Bugatti La Voiture Noire nun beim Concours dlgance du Chteau de Chantilly. Dieser vereint Designer und Konstrukteure und ermglicht den Marken ihre zuknftigen Modelle zu prsentieren.

La Voiture Noire ist ein auergewhnliches und sehr besonderes Modell, erklrt Stephan Winkelmann, Prsident von Bugatti. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben und sind sehr glcklich darber, das Auto bei den verschiedenen Shows prsentieren zu knnen. So wie auch hier in Chantilly. Tatschlich hat La Voiture Noire, eine Hommage an den legendren und wunderschnen Bugatti Typ 57 SC Atlantic, schon den Design Award in Villa dEste im Mai gewonnen. Doch es ist wie immer nicht das Ziel fr La Marque Preise zu gewinnen. Das Interesse liegt darin, die Leidenschaft fr Eleganz und Luxus mit den Autoliebhabern zu teilen.

Oft wird der Vergleich zwischen Bugatti und der Haute Couture gezogen, da wir dieselben Werte, nmlich die Qualitt der Handwerkskunst und die Hochwertigkeit der Materialien, erklrt Stephan Winkelmann. Es ist ergreifend, hier beide Welten vereint zu sehen, vor allem an diesem atemberaubenden Ort. Der Concours war wie ein zweifacher Fashionwalk: zum einen die Konzeptfahrzeuge, zukunftsweisende Autos und Innovationskraft, andererseits auch die Topmodels, die gekleidet von den besten Modelabels der Welt neben den Autos liefen.

Die Show war prchtig. Die Konzeptfahrzeuge eindrucksvoll, aber auch die ausgestellten Oldtimer darunter auch Bugatti strahlten vor bemerkenswerter Schnheit. Dies ist ein Event, welches Autoliebhaber, aber vor allem auch die Hersteller nicht verpassen drfen und wie immer hat Bugatti seine Ehre und Werte mit Stil verteidigt.