Cricket-Weltstar im Ur-Oldtimer

Der legendre indische Cricketspieler Sachin Tendulkar ist weltberhmt fr seine zahlreichen Rekorde. Jetzt hat er seine beeindruckende Liste der Erfolgen um einen weiteren historischen Lauf erweitert als regelmiger Teilnehmer des Bonhams London zum Brighton Veteran Car Run.

Nach einer kurzen Einweisung in die Funktionsweise eines viktorianischen Autos setzte sich Tendulkar ans Steuer, um den 119-jhrigen Daimler des Royal Automobile Club zu fahren. Der Anblick eines wegweisenden Veteranenautos, das vom besten Schlagmann der Welt gefahren wurde, war fr Fugnger mit Sicherheit ein unvergesslicher Anblick.

Der Club war begeistert, die Aufregung der Oldtimer-Welt mit der Ikone zu teilen, und der Cricket-Star war gleichermaen berglcklich ber seine Fahrt mit einem Veteranen und beschrieb sie als „eine Erfahrung, die ich immer schtzen werde“.

„Er hatte es schnell geschafft und fuhr, obwohl er von einem Fahrrad berholt wurde, das er fr sehr amsant hielt, mit jeder Minute sicherer um den Platz“, berichtete Vaughan. Fr einen internationalen Megastar mit 75 Millionen Followern in den sozialen Medien war es so beruhigend, jemanden zu unterrichten, der wirklich an der Erfahrung interessiert war und die Zeit hatte, zuzuhren und alles in sich aufzunehmen. Ich bat ihn, sich uns anzuschlieen Lauf und wer wei, vielleicht wird er eines Tages unsere Einladung annehmen.

Wie es die Tradition vorschreibt, findet der vom Royal Automobile Club seit 1930 organisierte Bonhams London to Brighton Veteran Car Run am ersten Sonntag im November statt, der in diesem Jahr auf den 3. November fllt. Mehr als 400 Drei- und Vierrder – alle vor 1905 gebaut – werden am Lauf 2019 teilnehmen und mehr als 500.000 Zuschauer werden die Straenrnder zwischen London und Brighton sumen.