„Das krumme Haus“

Alle, die Oldtimer und Spannung lieben, sollten sich den Kinostart von „Das krumme Haus“ vormerken. Die Agatha Christie Verfilmung ist opulent in Szene gesetzt und verspricht gute Unterhaltung. In den Hauptrollen: Christina Hendricks, Gillian Anderson und Glenn Close. In den Nebenrollen: ein Bristol 405 Baujahr 1955, Hillman Minx Phase VIII Baujahr 1955, Jaguar MK 1 Baujahr 1957, Wolseley 4/44 Baujahr 1954, Triumph TR3A Baujahr 1957, Sunbeam Rapier Convertible Serie III Baujahr 1959, Rolls-Royce Silver Wraith Baujahr 1952 und viele mehr