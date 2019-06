Der Aston Martin Goldfinger

Fr die diesjhrige Monterey-Auktion hat sich RM Sothebys etwas Besonderes einfallen lassen. Am 15. August heit es An Evening with Aston Martin. Unter den Hammer kommt ein Aston Martin DB5 aus dem Jahr 1965, einer von nur drei erhaltenen Exemplaren, die Eon Productions fr den Film Goldfinger in Auftrag gegeben hat.

Wie seinerzeit der legendre Waffenmeister Q (Desmond Llewelyn) 007 (Sean Connery) erklrte, war der grau lackierte DB5 mit einem hydraulischen berfahrschutz an den Stofngern vorne und hinten ausgestattet, und in jedem Kotflgel befand sich ein Maschinengewehr des Kalibers Browning .30, ein integriertes Radarverfolgungsfernrohr, drehbare Nummernschilder und ein Auswurfsystem fr Beifahrersitze.

Der Erfolg von Goldfinger war auch ein Erfolg fr Aston Martin, denn der Absatz des DB5 wuchs nach dem Kinohit signifikant. Zum nchsten Bond Thunderball bestellte die Filmproduktion Eon zwei weitere DB5-Limousinen.

Stephane Connery uerte sich jetzt vor dem Verkauf im Namen seines Vaters Sean: Diese DB5 sind fantastisch. Tatschlich hat sich mein Vater vor kurzer Zeit selbst einen sehr guten DB5 gekauft. Im Anschluss an die Filme und die Promotion-Tour wurden die Autos nicht mehr bentigt, da die nchsten beiden Bond-Filme andere Autos nutzten. Sie wurden 1969 vom bekannten Sammler Anthony Lord Bamford gekauft.

Bamford verkaufte dann DB5 / 2008 / R an B.H. Atchley, dem Besitzer des Smokey Mountain Car Museum in Pigeon Forge, Tennessee. Der Aston Martin war das Herzstck des Museums. Er war 35 Jahre lang in einem makellosen Zustand und wurde regelmig zu bungszwecken in Betrieb genommen. Im Jahr 2006 durfte RM Sothebys (zuvor RM Auctions) genau diesen Bond DB5 in einem weitgehend unrestaurierten Zustand zum ffentlichen Verkauf anbieten.

Seitdem wurde eine gut dokumentierte, kostengnstige und von der Schweiz geschtzte Restaurierung von Roos Engineering abgeschlossen. Roos Engineering ist eine von 13 Spezialeinrichtungen, die Aston Martin zu offiziellen Heritage-Spezialisten ernannt hat. Das Chassis und die Karosserie wurden nicht nur vollstndig auf die richtigen Standards berarbeitet, sondern alle 13 von John Stears entworfenen Bond-Modifikationen wurden ordnungsgem aufgearbeitet, um wie ursprnglich gebaut zu funktionieren.

Das erste von Stears modifizierte Auto ist seit 1997 verloren gegangen, wodurch die Anzahl der berlebenden Exemplare auf nur drei reduziert wurde. Das angebotene Auto ist eines von nur zwei neugebauten mit allen Bond-Gerten und der Fahrgestell-Nr. 2008 / R zeichnet sich durch eine uerst minimale Kette von Eigentmern aus, die ber 50 Jahre nur drei private Eigentmer hatten, darunter eine 35-jhrige Museumsausstellungsdauer. Der DB5 ist ein unglaublich seltenes und aufregendes Beispiel fr das als berhmtestes Auto der Welt geltende Auto und bietet eine einmalige Gelegenheit fr den ernsthaften Markensammler oder Geheimagenten (ca. 4.000.000 – 6.000.000 USD).

RM Sothebys wird diesen Sommer den Bond DB5 in Nordamerika ausstellen. Die Daten fr Juli werden noch bekannt gegeben. Das Auto fhrt den „Abend mit Aston Martin“ an, einen besonderen dritten Auktionsabend am 15. August whrend des RM Sotheby’s Flaggschiff-Monterey-Verkaufs. Beim diesjhrigen Monterey-Verkauf (15.-17. August) werden wieder mehr als 120 der weltweit wichtigsten Automobile in der ultimativen Sammlerautodestination prsentiert.