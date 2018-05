Der legendäre Landy 3

Der legendÀre Landy 3

Ein wichtiger Bestandteil der 70jĂ€hrigen Land Rover Geschichte, einer der drei Land Rover Prototyp-Fahrzeuge – L03 – wird spĂ€ter in diesem Monat bei Land Rover Legends gezeigt. L03 wurde von London nach Amsterdam von dem jungen Ernie Bacon (Sohn von Mr. Bacon – dem damaligen Manager des Londoner Depots von Rover Company in der Seagrave Road in Fulham) gefahren. Das war genau am Dienstag, den 27. April 1948. Nach der Motorshow in Amsterdam wurde der L03 von den Niederlanden nach London gebracht und wurde bald darauf mit einem neuen Getriebe – Nr. 11 ausgestattet.

SpĂ€ter im Mai wurde L03 bei der Rover Company Ltd in Solihull als VorfĂŒhrwagen registriert und im Juni zur weltweiten Pressevorstellung des Land Rovers nach Vallvidrera Hills in Barcelona entsandt. Er wurde auch auf der Internationalen Handelsmesse 1948 in Barcelona ausgestellt, bevor er nach Großbritannien zurĂŒckkehrte, wo er auf Rechtslenker umgestellt und dann von Rover Company Director, RL Wilks – Neffe von Maurice Wilks – Land Rovers GrĂŒndungsvater – verwendet wurde.

Der L03 ist tief in der Geschichte von Land Rover verankert und wechselte in den 1950er und 1960er Jahren mehrmals den Besitzer, bevor er 1974 vom jetzigen Besitzer gekauft wurde. Liebevoll gepflegt und restauriert, hat das Fahrzeug seither an jedem wichtigen Land Rover-Meilenstein teilgenommen – mit einer Reihe von Fernsehauftritten im Laufe der Jahrzehnte. Erst letzte Woche wurde das Auto im Rahmen der Feierlichkeiten zum 70. JubilĂ€um des Land Rover Series One Clubs nach Amsterdam zurĂŒckgebracht und wird exklusiv bei Land Rover Legends ausgestellt, wo es zu Recht als eines der „Star Cars“ der Show gilt. www.landroverlegends.com.