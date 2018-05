Der schnellste Stall der Welt

Britische Exzentrik auf einem neuen Rekord-Niveau: Kevin Nicks aus Chipping Norton hat am vergangenen Wochenende wÀhrend einer Land Speed-Veranstaltung an den walisischen StrÀnden von Pendine Sands seinen eigenen Rekord gebrochen.

Man glaubt es kaum: es handelt sich um den Rekord des schnellsten Schafstalls der Welt. Der vorherige Rekord von rund 141 Kilometer/Stunde wurde ĂŒberholt, als Nicks eine Höchstgeschwindigkeit von 162,5 Kilometer/Stunde erreichte. Als selbsternannter Stallmeister hat Nicks seinen Schuppen auf einer Volkswagen Passat-Plattform gebaut. Auf die Idee kam der bastelnde EnglĂ€nder, als 2015 sein alter Passat den Geist aufgab. „Ich habe den gesamten Winter damit verbracht“, so Nicks „eine neue Maschine einzubauen. 5000 Pfund stecken in der schnellen HĂŒtte, die zwei Tonnen wiegt und von einer 2,6 Liter Maschine angetrieben wird.