Der Tag des rollenden Kulturguts

Wiesbaden, die hessische Landeshauptstadt und die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t e.V. heißen Sie herzlich willkommen! Das historische Fahrzeug immer wieder neu als Kulturgut zu thematisieren hat sich die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t e.V. zur Aufgabe gemacht. Ziel soll es sein, die in Deutschland von vielen Liebhabern gepflegten und restaurierten zwei- und vierrĂ€drigen Oldtimer als Kulturgut zu schĂŒtzen. Selbst der Deutsche Bundestag hat sich dieses Themas angenommen und den Parlamentskreis Automobiles Kulturgut ins Leben gerufen, dem die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t angehört.

Der Interessierte möchte mobiles Kulturgut, also Oldtimer, weniger als statische Aufreihung historischer Fahrzeuge in Museen erleben, sondern als das mehrdimensionale Gut, als das es gebaut wurde. Fahrzeuge wollen in Bewegung erlebt werden. Mobiles Kulturgut kann man hören, riechen und erfahren.

Daß auf der Straße befindliche Oldtimer eindeutig Kulturgut sind, wollen wir auch in diesem Jahr wieder unter Beweis stellen. Die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t ruft alljĂ€hrlich am Tag des offenen Denkmals dazu auf, möglichst viele Oldtimer auf die Straße und sich ins Bewußtsein der Bevölkerung zu bringen. Brechen Sie an diesem Tag möglichst zahlreich mit Ihrem Oldtimer und Clubfreunden zu einer Ausfahrt auf. Es ist wichtig, daß Sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Idealerweise sollte das Ziel einer Ausfahrt an diesem Tag ein Denkmal sein, um die SchutzwĂŒrdigkeit nicht nur immobiler sondern auch mobiler Zeitzeugen zu demonstrieren und im GesprĂ€ch mit Besuchern zu diskutieren. Die Initiative hat sich entschlossen, diesem Tag einen eigenen Namen zu verleihen und den zweiten Septembersonntag eines jeden Jahres zum Tag des rollenden Kulturguts auszurufen.

Der Tag des rollenden Kulturguts findet 2017 zum nunmehr zwölften Mal statt. Seinen Ursprung hat er im thĂŒringischen MĂŒhlhausen, als 2006 zwei TeilstĂŒcke der Deutschen Fachwerkstraße eröffnet wurden und die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t die Oldtimerfahrer aufrief, diese beiden Strecken am Tag des offenen Denkmals zahlreich mit Ziel MĂŒhlhausen zu befahren. Danach war die Initiative noch in BĂŒdingen, Bietigheim-Bissingen, Duderstadt, WolfenbĂŒttel, Schorndorf, MĂŒnchen, Uhingen und seit 2014 in Wiesbaden zu Gast.

Am 10. September 2017 lĂ€dt Sie die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t erneut zum Tag des rollenden Kulturguts ein, um als Initiative Kulturgut MobilitĂ€t ins GesprĂ€ch mit Besuchern und Oldtimerfahrern zu kommen. Kommen Sie mit uns auf eine Reise in die Vergangenheit und lassen Sie sich von den mobilen Zeitzeugen der Vergangenheit verzaubern oder fahren Sie ein Denkmal Ihrer Wahl an. Die Kulisse des zauberhaften Schloßplatzes von Wiesbaden lĂ€dt zum Verweilen ein.

Dieser Platz ist gesĂ€umt vom Hessischen Landtag, einem ehemaligen Stadtschloss der Herzöge von Nassau. Erbaut 1837 – 1842 nach einem Entwurf von Georg Moller. FĂŒhrungen sind auch fĂŒr unsere Oldtimer-GĂ€ste möglich. Ebenfalls an dem Schloßplatz steht die Evangelische Marktkirche. Von Carl Boos als Nassauer Landesdom erbaut, wurde sie 1862 eingeweiht. Auch hier können FĂŒhrungen fĂŒr Oldtimerfahrer durchgefĂŒhrt werden. Ebenfalls am Schloßplatz steht noch das imposante „Neue Rathaus“ der hessischen Landeshauptstadt, 1883 – 1887 von Georg-Hauberisser im Stil der Neorenaissance erbaut.

ParkplĂ€tze fĂŒr Oldtimer sind ausreichend vorhanden. Die Zufahrt erfolgt ĂŒber Bahnhofstraße – Marktstraße, die Abfahrt ĂŒber Schloßplatz – An den Quellen.

Der Schloßplatz ist FußgĂ€ngerzone. FĂŒr die Veranstaltung erhalten wir eine Ausnahmegenehmigung.

Die Teilnehmer der Wiesbadener Veranstaltung erhalten bei der Einfahrt eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön (solange Vorrat reicht).

Parallel dazu veranstaltet die Initiative Kulturgut MobilitĂ€t am selben Tag in MĂŒnchen in Kooperation mit dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums in MĂŒnchen von 11:00 bis 16:00 ein Oldtimer- und ZĂŒndapptreffen an besagtem Verkehrszentrum, Am Bavariapark 5, 80339 MĂŒnchen.

Bei Fragen rund um den Tag des rollenden Kulturguts, stehen Ihnen fĂŒr Wiesbaden Wolfgang Köhler (koehler@kultur-mobil.org) und fĂŒr MĂŒnchen Margit Roemer (margit.roemer@bmw2002.de) sowie Ralf Langmeier (ralf.langmeier@bmw2002.de) zur VerfĂŒgung.

Die Besonderheit in MĂŒnchen stellt dieses Jahr das ZĂŒndapptreffen anlĂ€ĂŸlich des 100-jĂ€hrigen JubilĂ€ums der Marke dar. Es wĂ€re ĂŒberaus erfreulich, wenn möglichst viele ZĂŒndapp-Enthusiasten das Treffen mit ihren motorisierten ZweirĂ€dern dieser zwischenzeitlich zum Kult erhobenen Marke bereichern wĂŒrden.

Bitte wenden Sie sich ausschließlich an die oben genannten Kontaktpersonen. Dadurch ist sichergestellt, daß Sie aufgrund der noch anhaltenden Urlaubszeit auch eine Antwort erhalten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf möglichst viele Oldtimer auf den Straßen der Bundesrepublik Deutschland.

Der Tag des rollenden Kulturguts steht auch in diesem Jahr in enger Verbundenheit mit der Initiative Automobile Kultur e.V., die von der Initiative Kulturgut MobilitĂ€t e.V. im BemĂŒhen um die Eintragung der Automobilen Tradition ins Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNSECO Kommission unterstĂŒtzt wird.