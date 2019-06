Der unglaubliche Gyro-X

Eine Besonderheit ist das Gyro-X Gefhrt aus dem Jahr 1967. Beim diesjhrigen Concorso dElganza an der Villa dEste konnte das einzigartige Fahrzeug sogar in Aktion bewundert werden.



Einen ausfhrlichen Bericht ber den ungewhnlichen Oldtimer lesen Sie in einem frheren Bericht von http://www.classic-car.tv/news/gyro-x-restauration-eines-zweiraedrigen-autos/