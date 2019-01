Deutscher Startort für die 22. Rallye Monte

Deutscher Startort fĂŒr die 22. Rallye Monte

Monte-Fieber in Bad Homburg! Klassische Rallye-Fahrzeuge, deren Typen schon zwischen 1955 und 1980 die Rallye Monte Carlo absolviert hatten, kommen Anfang Februar in die Kurstadt. Ihre Piloten nehmen von hier aus die „kleine Schwester“, die Rallye Monte Carlo Historique, in Angriff. Bad Homburg ist auch bei der 22. Auflage deutscher Startort.

Am Freitag, 1. Februar, nehmen die Boliden ab 12 Uhr zunĂ€chst Aufstellung in der FußgĂ€ngerzone Louisenstraße, so dass sie von den Rallye-Fans begutachtet werden können. Ein guter Beobachtungsposten ist auch die Central-Garage im Niederstedter Weg, in der am Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag die technische Abnahme stattfindet. Um 14 Uhr senkt sich dann zum ersten Mal die Flagge an der Startrampe vor dem Kurhaus. Ein Automobilexperte stellt die Fahrzeuge und ihre Besatzungen vor, die im Minutentakt auf die ĂŒber 1000 Kilometer lange Anfahrtsetappe nach Monte Carlo geschickt werden. Danach mĂŒssen sie in den französischen Seealpen dutzende WertungsprĂŒfungen bestehen.

In Bad Homburg starten knapp 30 Teams, darunter viele Norweger. Oslo fĂ€llt als Startort diesmal weg, dafĂŒr hat man Athen und Mailand in die Phalanx der sieben Sternfahrt-Orte aufgenommen. Wieder dabei in Bad Homburg ist als einer der prominenten Automobilisten der Norweger Monty Karlan, der in der Gesamtplatzierung der „Historique“ fĂŒnf Mal unter den ersten Drei zu finden war und sie 2004 auch gewann. Er sitzt erneut auf dem Beifahrersitz des Porsche 911 SC neben dem alten Rallye-Fuchs Valter Jensen (Startnummer 54). Mathias Waldegard tritt in die Fußstapfen seines 2014 verstorbenen Vaters Björn, der 40 Jahre lang erfolgreich im Rallye-Sport agierte. Der Schwede fĂ€hrt, wie frĂŒher mit dem Vater, einen Porsche 911, auf dem die Startnummer 37 steht. Aus Deutschland ist u.a. Michael Stoschek, der 2006 die historische Rallye-Europameisterschaft gewann. An seiner Seite mit dem Bordbuch auf den Knien sitzt Hanns Werner Wirth, auch er ein alter Hase, der schon mit Walter-Röhrl-Copilot Christian Geistdörfer unterwegs war. Sie fahren einen Lancia Stratos von 1975 (Nr. 131). Und dann ist auch ein Lokalmatador dabei: Karsten Wohlenberg aus Königstein, ebenfalls auf einem Lancia, aber einem 1971er Fulvia CoupĂ© (Nr. 251). Wohlenberg fuhr bei der Historique des vergangenen Jahres auf den 18. Platz, bei weit ĂŒber 300 Teilnehmern ein fulminantes Ergebnis.

Die Teams werden am Vorabend in der Bad Homburger François-Blanc-Spielbank von OberbĂŒrgermeister Alexander Hetjes empfangen. Organisiert wird die Rallye Monte Carlo Historique vom Automobilclub von Monaco, in Deutschland vom AvD mit UnterstĂŒtzung der Stadt Bad Homburg sowie der Kur- und Kongress-GmbH.