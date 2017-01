Die 2. Future Classics Car Show auf der Arizona Car Week

Die Future Classics Car Show bringt die neue Generation der klassischen amerikanischen, japanischen und europĂ€ischen Fahrzeuge am 16. Januar 2017 wĂ€hrend Arizonas fĂŒhrendem Autosammler-Event zusammen.

ClassicCars.com, Heimat der grĂ¶ĂŸten Gemeinschaft der Autosammler, EinkĂ€ufer und Enthusiasten, ist stolz zu verkĂŒnden , dass es die 2. Annual Future Classics Car Show prĂ€sentiert, die Montag, den 16. Januar 2017 in Scottsdale, Arizona, stattfindet. Die Show wird wĂ€hrend der Arizona Collector Car Week stattfinden und zeigt „future classics“- Modelljahre 1975 bis 2016 in den Kategorien Domestic, Import und Euro.

Die Arizona Collector Car Week hat sich immer auf das aktuelle Sortiment von klassischen Autos konzentriert, aber bis vor kurzem hatte niemand die Idee, um die nĂ€chste Generation von up-and-coming Sammler Autos vorzustellen. Im vergangenen Jahr organisierte ClassicCars.com die erste Future Classics Car Show auf den Straßen von North Phoenix mit der Vorstellung der Autos, die dazu bestimmt waren, wertvolle Klassiker zu werden eine Gruppe von mehr als 100 inlĂ€ndischen, japanischen und europĂ€ischen Autos, die zwischen Mitte der 1970er Jahre und der frĂŒhen 2000er Jahre gebaut wurden. Nun, in seinem zweiten Jahr, wurde die Show an den grĂ¶ĂŸeren Standort in Scottsdale, Arizona nĂ€her an die ganze Aktion versetzt.

„Unsere erste Show hat alle Erwartungen ĂŒbertroffen und zeigte deutlich , dass die Zukunft des Hobby Sammler Autos mit der nĂ€chsten Generation in sehr guten HĂ€nden ist.“ , sagte Roger Falcione, CEO von ClassicCars.com. „Wir freuen uns, im Januar 2017 mit unserer zweiten jĂ€hrlichen Future Classics Car Show und einem Umzug an einen neuen Standort zu halten, der verspricht, diese Autos in einer einzigartigen und unvergesslichen Weise zu prĂ€sentieren, im GesprĂ€ch zu bleiben.“

Auszeichnungen auf der Messe werden fĂŒr Best of Show und die besten Fahrzeuge aus den Jahren 1975-1994 (Import, Inland, Euro), 1995-2005 (Import, Inland, Euro) und Instant Classic 2006-2016 (Import, Inland , Euro) vergeben. Es gibt auch spezielle Auszeichnungen fĂŒr die „Featured Marque“ – Ford, Official Sponsor Awards und fĂŒr „Diamond in the Rough“.

Die Future Classics Car Show ist fĂŒr die Öffentlichkeit frei zugĂ€nglich und findet von 4-9 PM an der Scottsdale Viertel-Dachterrasse Parkplattform am Montag, 16. Januar 2017 statt. Das Scottsdale Viertel ist im Herzen von Scottsdale, Arizona und in der NĂ€he der Bonham’s Auktion.