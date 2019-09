Die Wiedergeburt von Frankie

Der klassische Mini-Cooper S ist ein Lieblingsauto des britischen TV-Stars, Wheeler-Dealer Mike Brewer. Nachdem er vor vielen Jahren einen in die Finger bekam, fand er jetzt einen anderen der aber dringend restauriert werden muss. Hier kommt die British Motor Heritage (BMH) ins Spiel.

Als Besitzer des Original-BMC-Werkzeugs ist BMH in der Lage, die Original-Ersatzkarosserien und -verkleidungen zu liefern, die bereits dazu beigetragen haben, Tausende klassischer Minis vor dem Autoschrott-Himmel zu bewahren. Mikes Cooper S ist ein Exemplar aus dem Jahr 1964 (genau er selbst), das er zufllig bei einer Auktion erworben hat, und bentigt eine komplett neue Hlle, um ihn wieder makellos zu machen. Zum Auftakt des Projekts werden sowohl der Mini als auch seine Ersatzkarosserie live auf der Bhne der Lancaster Insurance Classic Motor Show (8.-10. November 2019) prsentiert. Die Restaurierung erfolgt dann in den nchsten 12 Monaten und rechtzeitig zur Messe 2020. Anschlieend wird 300 NOH zum Star der vielseitigen Autosammlung von Mr. Brewer.

Die Wiedergeburt des Autos wird von Andy Harrison von Acespeed untersttzt, dem in West Yorkshire ansssigen Restaurator, der fr die Qualitt seiner Oldtimer-Umbauten bekannt ist. Die ganze Geschichte von Frankies Wiedergeburt wird im Mini Magazine aufgezeichnet, und sowohl das Auto als auch der Besitzer sind auf der Titelseite der neuesten Ausgabe zu sehen. Fans knnen den Fortschritt des Mini auch ber die Social-Media-Kanle aller Teilnehmer verfolgen.

Warum der Name Frankie? Mike Brewer erklrt: Frank war der Name des reizenden Mannes, der mir 300 NOH berlie, aber jede Zahlung verweigerte. Er sagte, das Lcheln auf meinem Gesicht sei Belohnung genug. Also benannte ich das Auto nach ihm. Nach meiner Erfahrung sind echte Autoleute nette Leute, wie es auch British Motor Heritage bewies.“

John Yea, Geschftsfhrer von BMH, fgt hinzu: Mikes Begeisterung fr Project Frankie ist wirklich ansteckend, und wir freuen uns, eine Schlsselrolle beim Wiederaufbau und der Rettung eines weiteren Mini fr die Nachwelt zu spielen, der dank Mikes Popularitt einer groen Anzahl von Menschen zweifellos viel Freude bereiten wird.“ www.bmh-ltd.com.