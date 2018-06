Dingman Collection unterm Hammer

RM Auctions kĂŒndigt an, die Dingman Collection 2018 in ihren Versteigerungskalender aufzunehmen, der Abschluss der beiden Ă€ußerst erfolgreichen Dingman-Auktionen von RM in den Jahren 2006 und 2012. Der langjĂ€hrige Direktor der Ford Motor Company Michael Dingman hatte eine Leidenschaft fĂŒr die ikonischen Ford Flathead V-8-Modelle und fĂŒr die exquisitesten Originalleuchtreklamen und andere Nostalgie, die das große amerikanische Jahrhundert darstellen.

Zur Versteigerung kommen rund 25 außergewöhnliche Ford V-8 Modelle und ĂŒber 700 Automobilia, wie Emaile-Schilder, Schnittmodelle von Ford Motoren, Literatur und originale Ersatzteile. Die Fahrzeuge sind alle hervorragend restauriert und ein paar Exemplare besitzen sogar eine seltene Woodie Ausstattung aus Vogelaugen-Ahorn. Michael Dingman legte stets großen Wert auf eine perfekte Restauration und seine Fahrzeuge sollten in einem Zustand sein, wie sie seinerzeit im Schaufenster der HĂ€ndler gestanden haben könnten. Er war sicherlich der bedeutendste Ford Oldtimer Sammler des letzten Jahrhunderts.

Mit in der Auktion ist auch das 50er Jahre American Diner, das Dingman bis ins letzte Detail auf seinem GrundstĂŒck restaurieren lassen hat. Das Diner stand jahrelang verwahrlost in einem WaldstĂŒck. Es ist das Pole Tavern Diner an dem U.S. Highway 40 in New Jersey, das bis ins letzte Detail wieder aufgebaut wurde. Anhand von historischen Fotos und Bildern wurde das Diner liebevoll in seinen ursprĂŒnglichen Zustand versetzt, bis hin zu den Accessoires, der KĂŒchenausstattung und den Möbeln. RM Auctions ĂŒbernimmt den gesamten Abbau und Wiederaufbau dieses Diners fĂŒr den Ersteigerer. Wer das Diners erwerben möchte, muss mindestens 300.000 bis 400.000 $ investieren. Auch eine besonders aufwendig verzierte Bar, die im Showroom der Sammlung aufgebaut war, kommt zur Versteigerung.

Die Auktion findet vom 23. Juni bis 24. Juni in New Hampshire statt. Der Katalog fĂŒr die Auktion kann hier schon vorab angeschaut werden.