Drei Oldtimer-Sportler sind im Angebot

Nach dem Erfolg der letzten Monate rstet sich CCA nun fr die nchste Auktion im Warwickshire Event Centre am 3. Oktober. Jetzt schon bekannt ist der Verkauf eines sehr seltenen Ford Capri Mk1 von 1970 und eines Lancia Delta Integrale von 1990 sowie eines Audi UR Quattro von 1988. Aber was haben all diese Autos gemeinsam? Sie alle hatten erfolgreiche Wettbewerbsgeschwister.

Der Ford Capri gilt als etwas ganz Besonderes, da mglicherweise nur noch 50 dieser RS3100 verfgbar sind und er ursprnglich fr die Zulassung im europischen Tourenwagensport gebaut wurden. Dieses Beispiel von 1974 befindet sich in einem Zustand, der als Showqualitt eingestuft werden knnte, und ist fr alle Concours geeignet – mit Potenzial zum Sieg. In den 1990er Jahren wurde er dokumentiert restauriert und in Modena-Grn mit goldenen Details um die Motorwlbung und die Rckwand fertiggestellt. Mit 48.000 garantierten Meilen, viel Geschichte einschlielich Zeitschriftenartikeln und einer Schtzung von 50.000 bis 60.000 GBP ist dies ein gut aussehender Klassiker.

Das nchstes Los ist ein Lancia Delta Integrale. Berhmt fr seinen Erfolg bei internationalen Rallyes, gewann Lancia mit dem Delta von 1987 bis 1992 sechs Konstrukteurstitel. Dieses 1990 in Grobritannien gelieferte Beispiel des HF Integrale 8-Ventils wurde vom Werk auf Rechtslenker umgerstet, da nur 50 Werkswagen mit Rechtslenker gebaut und keiner nach Grobritannien importiert wurden. Dieser Lancia, der im klassischen Monza Red prsentiert wurde und sich ber 90.000 Kilometer erstreckt, wurde 2008 vollstndig restauriert. Auerdem bietet er zahlreiche Dokumentationen und Informationen zur Geschichte mit Spezialisten von marques.

Audi ist berhmt fr seine Quattro-Allradsysteme und erzielte mit seinen Autos groe Erfolge bei internationalen Rallyes mit einigen der berhmtesten Fahrer. Der Wunsch nach den Straenversionen war schon immer gro und CCA hat einen sehr feinen 1988 UR Quattro. Dieses Originalauto nach britischer Spezifikation wurde eindeutig von seinen fnf ehemaligen Eigentmern gepflegt, die bereits 97.000 Meilen zurckgelegt haben. Dieser Audi ist in Tornado Red ausgestattet und wurde auf 20.000 bis 25.000 Pfund geschtzt.