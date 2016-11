Ducati-Ausstellung bei Audi

Erstmals widmet das Audi-Museum Mobile seiner italienischen Konzerntochter Ducati eine Sonderausstellung „More Than Red – Passione Ducati“. Rund 50 Ducati-Modelle der Gegenwart und Vergangenheit sind neben Serienmodellen, MotorrĂ€dern aus dem Rennsport und seltenen Prototypen zu sehen – außerdem auch Exponate aus der Ducati-Ära vor dem Motorradbau. Die Ausstellung ist vom 9. November 2016 bis zum 30. April 2017 zu sehen.

Ducati ist weit ĂŒber die italienischen Landesgrenzen fĂŒr emotionale MotorrĂ€der bekannt. Seit Juli 2012 gehört die Traditionsmarke aus Bologna mit ihren sportlichen MotorrĂ€dern zum Audi-Konzern. PĂŒnktlich zum 90. FirmenjubilĂ€um widmet das Audi museum mobile seiner italienischen Konzerntochter erstmals eine eigene Sonderausstellung in Ingolstadt.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1926 von den drei BrĂŒdern Adriano, Bruno und Marcello Cavalieri Ducati gegrĂŒndet und baute nicht von Beginn an MotorrĂ€der. Rund zwanzig Jahre entwickelte und fertigte die Familie Ducati Kondensatoren und Bauteile fĂŒr Radios, bis sie sich schließlich den ZweirĂ€dern widmete. Ab MĂ€rz 1946 produzierte Ducati den Cucciolo, einen kleinen Hilfsmotor fĂŒr FahrrĂ€der. Er verhalf dem Unternehmen zu großem Erfolg und begrĂŒndete dort den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Knapp drei Jahre spĂ€ter fuhr das erste Motorrad vom Band: die Ducati 60. Die Sonderausstellung ist in Kooperation mit dem Ducati-Museum entstanden und zeichnet diese ungewöhnliche Entwicklung nach. Sie zeigt neben GerĂ€ten der ersten Firmenjahre auch die AnfĂ€nge des Zweiradbaus. Darunter ist mit dem Ducati Cruiser ein seltener und futuristischer Roller, der mangels Erfolgs schnell in Vergessenheit geriet.

„Passione Ducati“ zeigt auch die erfolgreichen Klassiker: Dazu gehört die erste Generation der Scrambler aus den 60er-Jahren, die heute als eine der großen Stil-Ikonen gilt. Mit ihrer eleganten Form, lebhaften Farben und einer zentralen Sitzposition ist sie die ultimative Verbindung der amerikanischen und europĂ€ischen Motorradschule.

Zu einem der wichtigen Meilensteine zĂ€hlt ohne Zweifel die desmodromische Ventilsteuerung, mit der Ducati-Ingenieur Fabio Taglioni fĂŒr eine Revolution im Motorradbau sorgte. Erstmals kam die desmodromische Ventilsteuerung mit drei obenliegenden, königswellenbetriebenen Nockenwellen im Jahr 1956 in der Ducati 125er GP zum Einsatz. Das Desmo-System entwickelte sich zum typischen Alleinstellungsmerkmal der Marke und sorgt bis heute fĂŒr den einzigartigen Klang einer Ducati. Mit der 350 Mark 3D ist die erste Ducati mit serienmĂ€ĂŸigem Desmo-System in der Ausstellung zu sehen. Das Modell gilt als herausragendes Beispiel fĂŒr italienisches Design und ist bei Sammlern aus aller Welt heiß begehrt. Ebenso wie die Ducati 750 GT: Sie war das erste Serienmodell mit V-90°-Zweizylindermotor und Scheibenbremsen.

Ein weiteres wichtiges Kapitel der Firmengeschichte ist der Motorsport. Bei „Passione Ducati“ im Audi museum mobile ist er eigenstĂ€ndiger Teil der Ausstellung. Die 500 GP aus dem Jahr 1971 war das letzte Motorrad, mit dem Ducati in der Königsklasse des Motorradsports teilnahm. 2003 kehrten die Italiener mit der Desmosedici in die MotoGPℱ zurĂŒck. Neben den beiden Maschinen können die Besucher insgesamt zwanzig Modelle aus dem Rennsport bewundern. Highlights sind die Ducati 750 Imola, MotorrĂ€der der Tourist Trophy, eine Ducati 916 der Superbike-WM, die Ducati 748 von Paolo Casoli und vier weitere MotoGPℱ-Boliden – darunter ein Prototyp aus dem Jahr 2002 sowie das Modell der Saison 2016.

Die Sonderausstellung zeigt auch die Erfolge der jĂŒngeren Firmenhistorie. Mit der Monster landete Ducati Anfang der 90er-Jahre einen Coup. Designer Miguel Galluzzi zog wortwörtlich blank, als er das erste „naked bike“ zeichnete. Mit mehr als 300.000 verkauften MotorrĂ€dern ist die Monster das bislang erfolgreichste Ducati-Modell. Und fĂŒr stets großes Aufsehen sorgten die Superbikes aus Bologna: Die Ducati 916 setzte neue Standards bei Leichtbau, Motorleistung und Design. Sie gilt als das MeisterstĂŒck von Massimo Tamburini, der sieben Jahre am Design feilte und bei der Entwicklung auf einen Windkanal verzichtete. Das neueste Modell in der Ausstellung ist die 1299 Panigale S Anniversario, mit der sich Ducati ein ganz besonderes Geschenk zum 90. FirmenjubilĂ€um machte. Die auf 500 Exemplare limitierte Version des italienischen Supersportlers ist eine Hommage an 90 Jahre Leidenschaft und Leistung – und mit 205 PS die Speerspitze der Modellhistorie.

