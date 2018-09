E-Type noch besser als neu

Bei eingefleischten E-Type-Fans hatte es bisher das Series-3-Modell schwer, aber in der letzten Zeit fanden immer mehr Oldtimer-Liebhaber, dass man sich doch etwas Fahrspaß und Benutzerfreundlichkeit gönnen könnte.

Ein Besitzer aus Übersee hat sich jetzt seinen E-Type Baujahr 1974 in einer 3.000-stĂŒndigen Restaurierung perfekt restaurieren und nach seinen eigenen Vorstellungen ausstatten lassen. Das Ergebnis ist ein E-Type mit wahrer DualitĂ€t des Charakters, der in der Lage ist, donnernde Leistung und sanfte Grand-Touring-FĂ€higkeiten zu bieten und gleichzeitig die Essenz dessen zu bewahren, was den E-Type zu einem Symbol seiner Zeit macht.

Der V12-Motor, ursprĂŒnglich 5,3 Liter Hubraum und mit Stromberg-Vergasern, wurde komplett umgebaut und ĂŒberarbeitet. Als Spezialist fĂŒr E-Typen mit Kraftstoffeinspritzung entwickelte das Team ein komplett maßgeschneidertes Kraftstoffeinspritzsystem fĂŒr das Auto mit Jenvy-DrosselklappengehĂ€usen, Emerald-ECU und komplettem Kabelbaum. Die KapazitĂ€t des Motors wurde auf 6,1 Liter erhöht und produziert nun an den HinterrĂ€dern ein dyna-erprobtes 284 PS. Gekrönt von atemberaubenden, maßgeschneiderten Velocity-Stacks, erzeugt der Motor einen außergewöhnlichen Klang durch eine 12-strĂ€ngige Edelstahl-Abgasanlage.

Im Innenraum wurde ein komplett maßgeschneidertes Lederinterieur geschaffen. Die Sitzbasen wurden fĂŒr eine bessere Fahrposition abgesenkt, mit maßgeschneiderten Sitzen aus XJS-Einheiten (komplett mit Sitzheizung). Unterhalb des Innenraums befindet sich eine Dynamat-GerĂ€uschdĂ€mpfung, die das Audioerlebnis des iPods und des mit Bluetooth verbundenen Surround-Sound verstĂ€rkt. Der Innenraum ist mit einem rot leuchtenden Startknopf ausgestattet, der unter dem pianoschwarzen Armaturenbrett sitzt. Der Innenraum profitiert außerdem von einer maßgeschneiderten Klimaanlage.