Early Birds fuer Silverstone

Ende Oktober startete der Verkauf der Super-Early-Bird-Tickets fr die Silverstone Classic zum 30-jhrigen Jubilum im nchsten Sommer.



Darber hinaus wurde ein einmaliges 30-jhriges Jubilumspaket fr alle angekndigt, die das Glck haben, einen Oldtimer zu besitzen, der aus der Zeit vor dem ersten historischen Festival in Silverstone im Jahr 1990 stammt: Das dreitgige Wochenendpaket steht allen Oldtimern aus der Zeit vor 1990 offen, die ihren 30. Jubilums-Meilenstein berschritten haben. Es beinhaltet zwei Wochenendtickets fr Erwachsene, einen Fahrzeugausweis, mit dem Besitzer ihr Auto auf einem speziellen Jubilumsausstellungsbereich parken knnen, sowie die Mglichkeit, am Freitag zu einer speziellen Jubilumsparade auf die Strecke zu fahren. Darber hinaus sparen Sie 30 GBP beim Kauf von zwei Wochenendtickets fr Erwachsene in einem bestimmten Preiszeitraum.

Das aktuelle kostengnstige Super-Frhbucher-Angebot steht allen offen, die vor Jahresende kaufen zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk. Es gibt eine groe Auswahl an Super Early Bird-Tickets, die nicht mehr kosten als die Super Early Bird-Tickets des Vorjahres. Dies entspricht einer Ersparnis von bis zu 25 Prozent gegenber den Standard-Tickets. Der Eintritt fr Super Early Bird-Erwachsene beginnt fr das fnfte Jahr in Folge bei nur 35, whrend der Preis fr das dreitgige Wochenendticket zum sechsten Mal in Folge bei 99 eingefroren ist.

Car Club Display-Pakete werden ebenfalls zum Verkauf angeboten und bieten sowohl weitere Einsparungen als auch Parkmglichkeiten fr Infield-Displays. Letztes Jahr waren viele dieser Clubs bereits weit vor dem Festival ausverkauft, und so ist es nicht verwunderlich, dass sich bereits eine beispiellose Anzahl von mehr als 50 Clubs fr das 30-jhrige Jubilum von Silverstone Classic im Jahr 2020 angemeldet hat (vorlufiger Termin 31. Juli bis ist 2. August).

Alle Details der Familienunterhaltung auf und auerhalb der Rennstrecke werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, aber wie blich wird der Familienspa beim Classic eine konkurrenzlose Reihe von Retro-Rennen und ein Live-Musikprogramm am Freitag- und Samstagabend beinhalten.

Im Jahr 2019 verzeichnete die Classic mit 109.000 Besuchern ein Allzeithoch – ein Rekord, der mit so viel Feiern im Jahr 2020 bertroffen werden knnte.