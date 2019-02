Ein Alleskönner wird 70

Nicht immer verlaufen Karrieren wie geplant. Am Anfang vom heute legendĂ€ren Universal-Motor-GerĂ€t stand die eigentlich eher provinzielle Idee, nach dem Zweiten Weltkrieg ein vielseitig einsetzbares GefĂ€hrt fĂŒr die deutsche Landwirtschaft zu entwickeln. Einen weltweiten Erfolg dieser einmaligen Konstruktion fĂŒr den lĂ€ndlichen Raum konnte sich vor sieben Jahrzehnten beim besten Willen niemand vorstellen. Aus dem eher sperrigen Namen wurde schnell der Unimog, der sich fĂŒr seine Nutzer bald zu einem unverzichtbaren Begleiter und im Laufe der Zeit zu einer Art Familienmitglied entwickelte.

Die Geschichte des Alleskönners begann vor 70 Jahren, als der erste noch in Handarbeit gefertigte Serien-Unimog die Fertigung der Boehringer Werkzeugmaschinen GmbH in Göppingen verließ. Da lagen bereits 150 Bestellungen vor, die ein halbes Jahr zuvor beim ersten Auftritt des Fahrzeugs auf einer Landwirtschaftsmesse in Frankfurt eingesammelt worden waren.

Hinter dem Unimog stand der ehemalige Chefkonstrukteur und technische Direktor bei Daimler-Benz, Albert Friedrich, der nach dem Zweiten Weltkrieg auf Anweisung der Alliierten seinen Arbeitsplatz rĂ€umen musste. Bereits 1945 ĂŒberzeugte er die US-MilitĂ€rverwaltung, ihm die Entwicklung eines Fahrzeugs fĂŒr den landwirtschaftlichen Einsatz zu gestatten. Allerdings stellten die Amerikaner damals die Bedingung, dass der Unimog nicht fĂŒr militĂ€rische Zwecke eingesetzt werden durfte. Der Mann wußte genau, was die Landwirte benötigten, hatte er doch seine Jungend auf dem Hof seiner Familie verbracht.

Diese Erfahrungen ließ er in das Konzept des Unimog einfließen und entwickelte am Ende ein mobiles GerĂ€t, das in seiner Vielseitigkeit das berĂŒhmte Schweizer Offiziersmesser bei weitem ĂŒbertrifft. Im Unimog-Prospekt sind allein 60 verschiedene Anwendungsgebiete genannt, und wahrscheinlich gibt es noch einige mehr. Dabei reichen die Einsatzgebiete vom FlĂ€chenmulchgerĂ€t ĂŒber Feldspritze und TriomĂ€her bis zum Pflanzlochbohrer.

FĂŒr Arbeiten im Gleis lĂ€sst sich der Unimog zum Schienenfahrzeug umrĂŒsten, und die optionale Wechsellenkung Vario Pilot ermöglicht den Wechsel vom Links- zum Rechtslenker. Die Spurweite von 1270 Millimetern orientierte sich anfangs an zwei Kartoffelreihen, und gleichzeitig besaß Friedrichs Entwicklung Allradantrieb mit Differenzialsperren, schraubengefederte Portalachsen fĂŒr eine unerreicht hohe Bodenfreiheit und geschĂŒtzte Antriebswellen in Schubrohren als Schutz gegen BeschĂ€digungen im Einsatz sowie eine LadeflĂ€che fĂŒr eine Tonne Fracht. Dem universellen Charakter entsprachen außerdem eine Schleppvorrichtung am Heck, so dass der Unimog auch einen Pflug ziehen konnte und die Möglichkeit, mehrere landwirtschaftliche GerĂ€te antreiben zu können. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 50 km/h.

Seit dem Produktionsstart vor 70 Jahren hat sich am Unimog-Prinzip nichts geĂ€ndert, und ĂŒbrigens entdeckte das MilitĂ€r dann doch ziemlich schnell die universellen Einsatzmöglichkeiten des Alleskönners. Als Erste griffen bereits im September 1950 die Schweizer MilitĂ€rs zu und sicherten sich eine kleine Unimog-Flotte. Denn dank des speziellen Fahrwerks mutiert der sperrige Unimog bei Bedarf zu einem KletterkĂŒnstler, der kein GelĂ€nde fĂŒrchtet. Und das ganz ohne elektronische UnterstĂŒtzung im GelĂ€nde. „Elektronischen Schnickschnack benötigen wir nicht im GelĂ€nde. Wir brauchen nur vier Dinge: Differenzialsperren, Allrad, Gas und Kupplung“, erklĂ€rt ein Unimog-Sprecher. NatĂŒrlich hilft auch die KraftĂŒbertragung, bei der sechs der aktuellen acht GĂ€nge vorwĂ€rts und rĂŒckwĂ€rts eingesetzt werden können. So kann sich der Unimog wie einst Baron MĂŒnchhausen mit eigener Kraft aus jeder kniffligen Situation befreien.

Gibt es also irgendetwas, das der Unimog nicht kann? „Er kann nicht fliegen“, antwortet Karl Josef Leib, Leiter des Unimog-Museums in Gaggenau kurz und bĂŒndig. Und wie lange hĂ€lt so ein Unimog. „Kann man nicht sagen, er wird ja erst seit 70 Jahren gebaut. Ein Unimog wird nicht verschrottet, er wird vererbt.“ In der Tat haben sich die Alleskönner-Gene des Universal-MotorgerĂ€ts in den vergangenen Jahrzehnten nicht verĂ€ndert. Die beeindruckende Demonstrationsfahrt in einer Kiesgrube nahe Gaggenau absolviert ein 41 Jahre alter Unimog genauso souverĂ€n wie spĂ€ter ein aktuelles Modell, das in seinem Tank als Feuerwehrfahrzeug 4000 (als Viersitzer) oder 6000 Liter (als Zweisitzer) Löschwasser transportieren kann. Lediglich der Komfort hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert, und auch die Leistung des Antriebs steigerte sich von ursprĂŒnglich bescheidenen 25 PS auf aktuelle 156 bis 299 PS.

Und wenn der unbedarfte Beifahrer denkt, jetzt ist es aus, das kann er nicht schaffen, klettern der Alte wie der Neue einfach die 80-Grad-Steigung hinauf und legen sich bei der Wasserdurchfahrt genĂŒsslich auf die Seite, so dass man sich innerlich schon auf eine erfrischende AbkĂŒhlung gefasst macht. Dann passiert – nichts. Dank des flexiblen Fahrwerks nimmt der Unimog wieder seine aufrechte Position ein und rollt souverĂ€n ĂŒber das nĂ€chste Hindernis.

„Wir haben die ursprĂŒnglichen Gene bis heute nicht verĂ€ndert. Das brauchen wir auch nicht“, erklĂ€rt der Unimog-Sprecher. Seit Oktober 1950 gehört der Unimog zu Daimler und wird inzwischen im Lkw-Werk Wörth produziert. Pro Jahr werden dort rund 2000 Exemplare hergestellt. Bisher wurden insgesamt rund 400 000 Unimogs in alle Teile der Welt geliefert. Ein Ende ist nicht abzusehen – nur eins ist sicher. Einen elektrifizierten Unimog wird es in absehbarer Zeit nicht geben.

Text: Walther Wuttke