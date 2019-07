Ein Bulli wird Zukunftsfahrzeug

Die Volkswagen Group of America gab heute einen neuen Namen und eine erweiterte Rolle fr das ehemalige Electronics Research Laboratory (ERL) bekannt und prsentierte ein einzigartiges Fahrzeugkonzept, das das Erbe von Volkswagen mit futuristischer Technologie verbindet. Das neue Innovations- und Engineeringzentrum Kalifornien (IECC) wird die grte Volkswagen Fahrzeugforschungseinrichtung auerhalb Deutschlands sein und als Herzstck einer Erweiterung der nordamerikanischen Engineeringressourcen von Volkswagen dienen, um die Innovation in Fahrzeugtechnologien nher am US-Kunden zu bringen.

„Die Zukunft des Volkswagen Konzerns wird von unserem Erfolg bei der Entwicklung neuer Technologien bestimmt, die auf die Bedrfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind“, sagte Scott Keogh, Prsident und CEO der Volkswagen Group of America. „Mit der Einfhrung der nchsten Generation von elektrischen und autonomen Fahrzeugen wird Innovation immer mehr bestimmen, wer wir sind.“

Das ehemalige ERL war ber 20 Jahre lang das Forschungs- und Innovationszentrum des Volkswagen Konzerns im Silicon Valley. Anlsslich der mehr als 20-jhrigen Innovation hat das IECC nun das Typ 20-Konzept vorgestellt. Der Typ 20 wurde aus einem 1962 gebauten Typ-2-Mikrobus mit 11 Fenstern gebaut und wurde in ein E-Fahrzeug umgewandelt. Er zeigt eine Vielzahl von experimentellen Elementen, sowohl taktile Objekte als auch interaktive Elektronik. Dieses einzigartige Konzept spiegelt die Geschichte des Volkswagen Konzerns wider, die Zukunftsinnovation mit Kulturgut zu verbinden.

Daten: