Ein italienischer Mythos auf 3.000 qm: Technik Museum Sinsheim erffnet neue Halle 3

Wir mchten den jungen, an historischen Fahrzeugen Interessierten, eine Plattform bieten. Viele Oldtimer wachsen nach, erklrt der Prsident der Technik Museen Sinsheim Speyer, Dipl. Ing. Hermann Layher, die Beweggrnde fr den Bau der neuen Halle 3, welche nun offiziell erffnet ist.

Am Abend des 18. Septembers fand die feierliche Erffnung im Technik Museum Sinsheim statt damit schreibt das Museum ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsgeschichte. Nach den bewegenden Ansprachen von hochgradigen Gsten aus der Politik, Verantwortlichen von Alfa Romeo, sowie des Museumsprsidenten wurde mit dem Durchschneiden des roten Bandes die neue Halle 3 mit der ersten Sonderausstellung Mythos Alfa Romeo feierlich eingeweiht. Was die sthetik angeht, was die Verbindung von technischer Brillanz mit Optik angeht, bietet das Museum mit dem Bau der neuen Halle ein besonderes Highlight, lobte die CDU- Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Das Konzept unserer Halle 3 sieht vor, jhrlich wechselnde Sonderausstellungen zu machen. Dies dient dazu, das Museum immer aktuell zu halten. Als erste Ausstellung haben wir Alfa Romeo gewhlt, erluterte Hermann Layher bei seiner Erffnungsansprache. Auf fast 3.000 qm drfen sich nun die Besucher an legendren Rennwagen, beeindruckenden Serienfahrzeugen und technischem Equipment erfreuen. Dank dem Alfa-Romeo- Werksmuseum La Macchina del Tempo und privater Leihgeber zeigt Mythos Alfa Romeo die einzigartige 109-jhrige Historie der wohl traditionsreichsten Automobilmarke Italiens.

„In unserer Ausstellung zeigen wir einen berblick ber die Geschichte des Hauses sowohl im Motorsport als auch im Design. Dies beginnt in der Vorkriegszeit mit Spitzenmodellen wie einem 6c Mille Miglia und fhrt weiter mit Designikonen wie einem Montreal bis hin zu Autos mit Seltenheitswert wie einem Alfa Romeo Disco Volante, kommentiert Ausstellungskurator Moritz Dressel den Inhalt der neuen Sonderausstellung. Das minimalistische Design lenkt dabei den Blick auf das Wesentliche: die Fahrzeuge. Nur die typischen Alfa Romeo Farben, die gleichzeitig die Farben Italiens sind, dominieren in der sonst im dezenten Weigrau gehaltenen Halle 3. Von der Decke herabhngende Banner sowie Informationstafeln erzhlen die Geschichte rund um die Meccanica delle Emozioni. Schlielich […] kann man das Herz der Ingenieure in den Autos sehen, erklrt Maria Grazia Davino, die Vorstandsvorsitzende von Fiat Chrysler Automobiles Germany AG bei ihrer Ansprache.

Die Ausstellung selbst ist in Themengebiete unterteilt. Auf unterschiedlich hohen Podesten werden die zeitlosen Kostbarkeiten ins beste Licht gerckt und von ihrer schnsten Seite prsentiert. So auch zum Beispiel der Alfa Romeo Matta AR 52 von 1952. Hier steht das AR fr Autovetture da Ricognizione – zu Deutsch: Sphwagen. War er ursprnglich fr das italienische Militr gedacht, gibt es davon nur 154 Exemplare in ziviler Ausfhrung. Oder aber ein Alfa Romeo RL von 1922. Aus dieser Baureihe stammt das Siegerfahrzeug, welches 1923 das Langstreckenrennen Targa Florio gewann. Ein weiteres Highlight ist der Junior Zagato von 1972. Dieses zweitrige Flieheck-Sportcoup, von Ercole Spada entworfen und vom italienischen Karosseriehersteller Zagato produziert, war bei seiner Premiere 1969 designtechnisch seiner Zeit deutlich voraus. Fortan fanden sich die glatten und schnrkellosen Flchen sowie die groe verglaste Heckklappe bei den nachfolgenden Kompaktwagen und sportlichen Coups wieder. 12 Monate lang soll Mythos Alfa Romeo in Sinsheim beheimatet sein und dabei lebendig bleiben. Die Ausstellung wird sich in einem stndigen Wandel befinden, indem die Exponate ausgetauscht oder ergnzt werden. Wenn man auf Alfa steht, lohnt sich der Besuch, bringt es der Museumsprsident auf den Punkt.

Doch die Halle 3 hat fr die Besucher und die Sinsheimer Einwohner noch mehr zu bieten. Aus Elementen des historischen Bahnstegs des Bahnhofs Sinsheim, ein Wahrzeichen der Stadt, wurde die Sinsheim Plattform gebaut. Von dieser Plattform aus kann man die ganze Stadt berblicken. Das Museum richtet den Blick nicht nur ins Museum, sondern auch immer in Richtung der Stadt Sinsheim, betonte Oberbrgermeister Jrg Albrecht.

Die neue Sonderausstellung „Mythos Alfa Romeo“ ist seit Donnerstag, 19. September 2019 in der neuen Halle 3 des Technik Museum Sinsheim tglich ab 9 Uhr zu sehen. Der Besuch ist im Gesamteintrittspreis des Museums enthalten. Mehr Informationen dazu: www.technik- museum.de/alfa