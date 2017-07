Ein Muster an PrÀzision

Wir wissen nicht wieviele unzĂ€hlige Stunden fĂŒr diesen Auftritt geĂŒbt wurde. Doch die italienische Polizei Motorrad Staffel in diesem historischen Film ist ein Muster an PrĂ€zision.



Sogar Enzo Ferrari ist entzĂŒckt. Der Film stammt aus den 1950ern und wurde bei JubilĂ€umsfeierlichkeiten in Rom aufgenommen.