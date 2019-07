Elgance et Automobile in Monte-Carlo

Elgance et Automobile in Monte-Carlo ist die brandneue Veranstaltung des Sommers 2019! Frher war es Teil der Rallye Monte Carlo de Voitures Anciennes, heute ist es ein echtes Reiseerlebnis.

Es ist ein Treffpunkt fr Autosammler und -fans mit den schnsten Autos der Welt. Am Freitag nahmen die Teilnehmer der Elgance et Automobile Monte-Carlo an einer Fahrt auf den kurvenreichen Landstraen teil und genossen einen erstaunlichen Blick auf das Mittelmeer.

Am Ende eines Abschnitts von 19 Kilometern genossen die Sammler ein Picknick in der Domaine du Mont-Leuze. Am frhen Nachmittag kehrten die Autos ins Frstentum und in die Terrasses du Soleil zurck, wo sie das Wochenende verbringen.

Nach der Elgance-Parade auf dem Place du Casino de Monte-Carlo kamen die 47 Autos zur Preisverleihung auf den Place du Palais Princier. Die Jury hat in jeder der 9 Kategorien einen Gewinner ermittelt und einen Sonderpreis der Jury vergeben. Die Teilnehmer wurden von H.S.H. beglckwnscht. Die Prinzessin Charlne und wurden spter im Frstenpalast empfangen. Elgance et Automobile Monte-Carlo beendete diesen glamoursen Touch.

Eine Jury musste sich zwischen den 47 Wunderautos entscheiden. Und diese Jury von Elgance et Automobile Monte-Carlo setzt sich aus auergewhnlichen Persnlichkeiten zusammen. Sie hatten die mhsame Aufgabe, einen Sieger in den 9 verschiedenen Kategorien zu benennen. Christian Philippsen, Direktor von Elgance et Automobile Monte-Carlo und Vorgesetzter der Jury, sagt: Wir brauchten Leute, die sich mit Automobilen auskennen und die die Eleganz eines Autos beurteilen konnten, wie es in den 30er oder 50er Jahren der Fall war. In diesem Jahr wird die Jury von Sandra Button, der Prsidentin des Pebble Beach Concours d’Elegance, geleitet. Der Amerikaner ist umgeben von Lorena Baricalla (Mongasque-Ballerina, Sngerin, Schauspielerin und leidenschaftliche Autofahrerin), Lorenzo Ramaciotti (ehemaliger Designchef fr Pininfarina und ehemaliger Designchef fr FCA) und Thierry Boutsen (ehemaliger Formel-1-Fahrer).

Die Aufgabe der Jury ist komplizierter als es scheint. Gry Mestre, Prsident der Kommission fr historische Autos des Automobilclubs von Monaco, betont: Wir mssen die auergewhnliche Karosserie und ihr Design beurteilen. Aber wir mssen auch die Geschichte des Autos bercksichtigen. Die Jury traf sich gestern und heute morgens mit den Besitzern der Autos, um ein paar Geschichten und Details ber die Arbeitsknste zu erfahren. Christian Philippsen erklrt: Wenn ich mit den Sammlern spreche, frage ich sie immer: ‚Wenn das Auto sprechen knnte, was wrde es uns sagen?‘ Das Treffen mit ihnen ist ein entscheidender Moment der Zusammentreffen. Der Elegance-Concours ist in drei Phasen unterteilt: das Treffen mit den Besitzern, die Elegance-Parade, bei der es wichtig ist, das Auto in Bewegung zu sehen und die Motorenmusik zu hren. Und zu guter Letzt die berlegung. Whrend dieser Phase des Wettbewerbs mssen die Mitglieder der Jury ihre Standpunkte diskutieren. Die Ergebnisse der Elgance et Automobile Monte-Carlo werden morgen frh um 11 Uhr auf dem Place du Palais Princier bekannt gegeben.

Palmars von Elgance et Automobile Monte-Carlo:

Category Plein Soleil Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N 1 MERCEDES 28/95 PHAETON 1914/1916 Anke RUECKWARTH

Category Route et Circuit Coupe S.A.S. Le Prince Souverain

Car N10 FERRARI 166MM SPYDER DA CORSA 1949 Anne BROCKINGTON LEE

Category Dans le Vent Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N16 MERCEDES BENZ SSK DROPHEAD COUPE 1929 Markus KERN

Category Bella Macchina Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N23 ALFA ROMEO 8C 2900 B COUPE 1937 David SYDORICK

Category Grandes Routires Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Voiture N30 TALBOT LAGO T150C SS COUPE 1939 THE HON. Sir Michael KADOORIE

Category Dolce Vita Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N35 SIATA 208 S SPYDER 1954 Marc BEHAEGEL

Category Vitesse Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N40 McLAREN F1 1996 Roald GOETHE

Category Solitaires Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N44 FERRARI MYTHOS 1989 Shiro KOSAKA

Category Princes, Princesses et Chefs dEtats Coupe de S.A.S. Le Prince Souverain

Car N45 STOUT SCARAB 1936 Lawrence SMITH

Prix spcial du Jury

Car N43 LANCIA STRATOS ZERO 1970 Phillip SAROFIM