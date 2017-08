Englands Oldtimer-„Route 66“

Die malerische Route von Lochgilphead zu den Glen Coe Mountains in Schottland wurde heute zur beliebtesten Rentner-Strecke von ganz Großbritannien erklärt. Abgestimmt hatten Pensionisten über die 66 Meilen lange Strecke, die zwischen den Abschnitten der A816 und der A828 verläuft – und nun in die ganz eigene „Route 66“ umgewandelt wurde. Die Aktion kam aufgrund des Engagements der LV Versicherung zustande.

Die Versicherung startete die Initiative nachdem Fragen über ältere Fahrer aufgetreten waren. In der Forschung, die unter Autofahrern im Alter von 65 Jahren durchgeführt wurde, zeigt in Zahlen, dass drei Viertel (74%) die Menge ihres Fahrens einschränken, sobald sie im Ruhestand sind. Wobei mehr als ein Fünftel (22%) sich selbst als nervöse Fahrer einstuft. Die Befragten zitierten Themen wie überfüllte Straßen (57%), gesundheitsbezogene Bedenken (19%) und die Verschlechterung ihres Sehvermögens (9%) als Hauptgründe, die sie beim Fahren weniger sicher fühlen ließen.

Die neu benannte „Route 66“ wurde „erfunden“, um eine Route für Autofahrer zu finden, die eine wirklich entspannte Fahrt unternehmen wollen. Die malerische Fahrt, die in der Stadt Lochgilphead in Argyll und Bute beginnt und in den Glen Coe Mountains (bei South Ballachulish) gipfelt, bietet dramatische Landschaften, historische Schlösser und eine Vielzahl von touristischen Attraktionen.

Weitere „bequeme und gemächliche „ Strecken in Großbritannien:

1. Die Fahrt von Lochgilphead nach South Ballachulish (A816, A828) an der Westküste von Schottland

2. Die A838 von Laxford Brücke nach Durness in Nordschottland

3. Die B4520 von Brecon nach Builth Wells in Süd-Wales

4. Die A487 von Fishguard nach Aberystwyth in West-Wales

5. Die B3224 von Bischofs Lydeard nach Exford in Somerset

6. Die A171 von Scarborough nach Guisborough in Nord-Ost-England

7. Die A616 von Clowne zu Smeaton Seen in den East Midlands

8. Die A2 von Portrush nach Ballycastle in Nordirland

9. Die Fahrt von Hillhead nach Kingsbridge (A379, A3122, A381) in Devon

10. Die B6341 von Elsdon zum National Trust Cragside in Northumberland