Ennstal-Classic: 238 Oldtimer aus 17 Nationen

Nirgendwo gibt es so viele Renn-Legenden, Promis und Manager aus dem Bereich der Wirtschaft am Start. Unter anderem im Starterfeld: David Brabham, Jo Ramirez, Mario Illien, Hans-Joachim Stuck, Derek Bell, Dieter Quester, Wolfgang Porsche, Toni Mörwald, Rudi Roubinek, Nina Proll und Gregor Bloeb sind einige der illustren Teilnehmer.

In diesem Jahr startet die Ennstal-Classic am Donnerstag, 19. Juli 370 km von Gröbming über Ramsau am Dachstein zum Salzburgring und über die Postalm und Bad Mitterndorf – mit Passierkontrollen in Pürgg, Öblarn und Haus im Ennstal – zurück nach Schladming, wo ab 18:00 Uhr die Autos am Hauptplatz eintreffen.

Am zweiten Tag sind es 411 km. Nach der traditionellen Bergprüfung auf den Gröbminger Hausberg Stoderzinken fährt der Rallye-Tross über Spital am Pyhrn nach Steyr, wo sich alljährlich tausende Zuschauer um die alten Autos drängen. Über Lunz am See, einer Shell-PK in Rottenmann und durch das Gesäuse geht es zum Flugplatz Niederöblarn. Bevor die Ennstal-Classic ihre SP fährt, findet um 17:00 Uhr mit einigen Autos ein Show-Run auf dem Alpenflugplatz Niederöblarn statt: Abarth- und Ferrari Rennsportwagen, Ford GT40 usw. haben sich angesagt. Zieleinlauf am Freitag, 20. Juli in Gröbming ist gegen 20:00 Uhr.

Am Samstag steigt in Gröbming nach einer Red Bull Sky-Dive Vorführung ab 13:00 Uhr der ZENITH Grand-Prix von Gröbming, bei dem die Stars hautnah zu erleben sind und die Highlights aus den Sammlungen von Porsche, Ferrari und Abarth präsentiert werden. Ab 13:30 Uhr entscheiden die letzten sieben Sonderprüfungen im Finale den Gesamtsieg der Ennstal-Classic. www.ennstal-classic.at

Fotos: Ennstal-Classic/Daniel Reinhard