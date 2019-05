Enzo Ferrari Museum: Neue Perspektiven im Autodesign

Was ist zeitloses Design? Welche historischen Trends beeinflussten die Marke Ferrari und was ist die Bedeutung von Design im sozialen Kontext? Die neue Ausstellung im Enzo Ferrari Museum in Modena zeigt das Thema Timeless Masterpieces. Einige der elegantesten Autos aus der Geschichte der Marke werden im spektakulren Bau in Szene gesetzt, dazu wird deren historischer und sozialer Kontext untersucht. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch ein aktuelles Thema der Luxusbranche, die den Wert der Handwerkskunst und die zunehmende Bedeutung der Personalisierung als Trend sieht, da so einzigartige Produkte geschaffen werden.

Das „zeitlose“ Konzept wurde als Ausgangspunkt fr die Debatte gewhlt – ein grundlegendes Element im Design eines Ferrari, das allen eloquenten Designs gemeinsam ist. Die Notwendigkeit, ein dauerhaftes Meisterstck zu schaffen, wurde von den Designern des Prancing Horse (Tnzelnden Pferdes) im Laufe der Jahre allgemein anerkannt und es ist ihnen konsequent gelungen, die Grenzen ihrer jeweiligen Epochen zu berwinden, um Objekte von ewiger Schnheit zu schaffen, die den sich verndernden Moden und sich entwickelnden Geschmckern standhalten.

Ferrari ist ein Beispiel fr erstaunliche kreative Freiheit: In einigen Fllen hat sich die Marke von den Designtrends inspirieren lassen, die eine bestimmte historische ra dominieren. In anderen Fllen hat Ferrari genau das Gegenteil versucht und Trends ignoriert, um seine eigenen Pfad zu gehen.

Durch das Unterstreichen von auergewhnlichen, seltenen und exklusiven Aspekten, die in der Luxusbranche einzigartig sind, ist das Ergebnis durchweg ein wertvolles und zeitloses Design – ob fr ein exklusives Auto oder fr hochwertigen Schmuck. Mit diesen Zutaten verwandelt sich ein Objekt in einen Ausdruck kollektiven Begehrens, der es dem Publikum ermglicht, sinnvolle Formen zu schtzen und die Schnheit von Proportionen und Details zu verstehen. In der Tat wird durch diese Elemente eine visuelle Sprache geschaffen.

Die Formensprache von Ferrari steht fr eine empfindliche Balance zwischen den sthetischen Prinzipien der absoluten Schnheit und dem strengen Streben nach maximaler Funktionalitt, ohne Dekoration, um der Dekoration willen. Die Autos von Ferrari sind Teil des unschtzbaren Erbes von Formen, die fr ihre Zeit symbolisch sind, und die kontinuierliche Neuinterpretation dieser von Flavio Manzoni und seinem Team von Designern mit erstaunlicher Innovation kuratierten Formen gelingt es, die nostalgische Wiederholung vergangener Dinge zu vermeiden.

Die ausgestellten Modelle besttigen dies und zhlen zu den bekanntesten Modellen der Automobilgeschichte. Die 166 Inter aus dem Jahr 1948 und der 750 Monza aus dem Jahr 1954 sind zum Beispiel faszinierende Symbole des Nachkriegsbooms. Der luxurise 250 California (1957) stellt den ultimativen Grand Tourer dar. Die Serie wird mit einem ultra-seltenen 250 GTO aus dem Jahr 1962, einem der begehrtesten Rennwagen unter Sammlern, und dem 365 GTS4 aus dem Jahr 1969 fortgesetzt. Neuere Modelle sind der Ferrari California aus dem Jahr 2008 und der GTC4Lusso aus dem Jahr 2016. sind Vorbilder fr Klasse und Stil und ein Beispiel fr zwei GT-Fahrzeuge, die Vielseitigkeit und hervorragende Leistung mit herausragendem Design verbinden.

Mit dem Ferrari Monza SP1 wird diese unglaubliche Aufstellung abgerundet. Dies ist eine innovative Neuinterpretation der offenen „Barchetta“ -Rennwagen, die Ferrari in den fnfziger und sechziger Jahren berhmt gemacht haben. Sie wurde letztes Jahr vorgestellt und ist der Vorlufer von „Icona“, des neuen Konzepts fr eine limitierte Serie von Autos, die von den eindrucksvollsten Modellen in der Geschichte von Ferrari inspiriert wurden.

Diese GT- und Sportwagen haben ein wesentliches Merkmal gemeinsam: Sie haben einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Ferraris Design und der Automobilbranche insgesamt geleistet, aber auch zur sthetischen „Vision“ ihrer jeweiligen Epoche.

Aus diesem Grund werden die Autos neben anderen „Meisterstcken“ aus verschiedenen Branchen, von Mbeln bis zur Elektronik, im Kontext gezeigt. Ein Zusammenspiel von Querverweisen und gegenseitigen Einflssen – mit Bildern knstlerischer und architektonischer Werke sowie Ikonen der Musik und des Kinos – offenbart unerwartete Assoziationen und beispiellose Kombinationen mit den Ferraris aus den verschiedenen Epochen. Eine Einladung, das Autodesign aus einer anderen Perspektive zu betrachten – als Ausdruck einiger der grten kreativen Bewegungen in der Geschichte.