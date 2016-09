Event: Live Restauration in London

WĂ€hrend der kommenden „Classic & Sports Car Show“ vom 28.-30. Oktober 2016 im Alexandra Palace in London, wird ein sehr seltener Jaguar vor Ort live restauriert werden.

Nach 40 Jahren wird das einzigartige Exemplar der Jaguar-Historie erstmals wieder fĂŒr die Öffentlichkeit zu sehen sein. Mit der Karosserie von Pininfarina wird sich Classic Motor Cars (CMC) befassen. Tim Leese, Chef von CMC: „Als einziger Jaguar XK 120 mit Pininfarina Karosserie, ist dieser Wagen einer der begehrtesten Jaguars, die existieren. Wir freuen uns, dass wir das Projekt vor den Augen des Publikums realisieren können. Das wird natĂŒrlich auch sehr spannend werden, denn viele Schritte – wie bei zahlreichen vergleichbaren Restaurationen – muss man erst einmal verstehen, bevor man sie in Angriff nimmt.“

James Elliott, Classic & Sports Car Group: „Wie sehen immer wieder Vor- und Nachher-Bilder in den Zeitschriften. Aber von der Arbeit, die hinter solchen Projekten steht, bekommt man meist kaum etwas mit. Welche FĂ€higkeiten es braucht, um solche Kunstwerke wieder zum Leben zu erwecken.“

Die Classic & Sports Car Show 2016 verspricht wieder eine ganze FĂŒlle von weltbekannten Automobilen, HĂ€ndlern und Attraktionen an einen Platz zu bringen. Auch die Auktionen von Coys bilden den Auftakt fĂŒr die Wintersaison, in der nicht nur restauriert wird, sondern auch gekauft und verkauft. www.classicandsportscarshow.com