FIVA Preservation Preisverleihung

Der AutoclĂĄsica 2016 Event in Argentinien vom 7. bis 10. Oktober war der endgĂŒltig letzte Austragungsort fĂŒr die FIVA Preservation Preisverleihung, bevor alle diesjĂ€hrigen preisgekrönten Fahrzeuge fĂŒr eine Woche nach Paris zu den Feierlichkeiten zu Ehren des Welt Motoring Heritage Jahrs eingeladen werden. Die Feier „Paris-Week“, wird von der FIVA organisiert und findet vom 16th bis 20th November 2016 statt.

Welt Motoring Heritage Jahr genießt der offiziellen Schirmherrschaft der UNESCO und die FIVA Erhaltung Awards zeichnen Fahrzeuge, die sind wichtige kulturelle Artefakte – halten viel von ihrer ursprĂŒnglichen Komponenten, Materialien und OberflĂ€chen. Seit Argentiniens AutoclĂĄsica, organisiert von der Club de Automobiles ClĂĄsicos (CAC) in Buenos Aires, wird gesagt, die Nummer eins Classic und historisches Fahrzeug Concours in SĂŒdamerika, tHe-Team der Richter hatte eine große Herausforderung in der Kommissionierung nur einen Sieger.

Geehrt durch die Anwesenheit von der UNESCO ausgewĂ€hlten Regional Director, Lidia Brito und der kulturellen Vertreter fĂŒr Argentinien, Gloria Silva, unter der Leitung von FIVA PrĂ€sident Patrick Rollet Jurorenteams schließlich Ferrari 195 Inter, s/n 181 EC

Dieser bemerkenswerte Ferrari, zuerst registriert im Jahr 1952, verfĂŒgt ĂŒber einen Vignale Körper und ist powered by 2, 341cc-Colombo konzipierten V12-Motor mit einem 5-Gang-Getriebe. Erstbesitzer war der bekannte italienische Schauspielerin Anna Magnani, wer den Ferrari seit etwa sechs Jahren genossen. Nach einer weiteren kurzen Periode in Europa wurde das Auto in die USA im Jahr 1959 zum Bestandteil der William F Harrah Collection in Reno, Nevada werden geliefert. Es war 36 Jahre spĂ€ter, die das Auto von seinem derzeitigen Besitzer, Daniel Sielecki erworben wurde, lief es bei der Mille Miglia 1996 und spĂ€ter erhaltenen Originalzustand des Fahrzeugs in Argentinien, wo er es mit lokalen Enthusiasten an wichtige Ereignisse wie AutoclĂĄsica teilt.

Kommentierte FIVA PrĂ€sident Patrick Rollet, “ Im Oktober AutoclĂĄsica in Argentinien war die Abschlussveranstaltung des 2016 die FIVA einen Erhaltung Award derzeit wird, und Auswahl der Gewinner aus einer Auswahl von solchen gut erhaltene, wichtige Kraftfahrzeuge war Ă€ußerst angenehm – aber nicht einfach. “

Im Februar 2017 wird der FIVA-team seiner Beurteilung Aufgaben bei Cartier Travel & Stil Concours d’ElĂ©gance in Indien fortgesetzt.



Preisverleihung, links im Bild nach rechts: Jeanlou Ranwez (PrĂ€sident des CAC), Patrick Rollet (FIVA PrĂ€sident), Lidia Brito (UNESCO Regional Director), Valentina und Matias Sielecki, Alec E Daly (FIVA Botschafter SĂŒdamerika) – Foto Miguel Tillous



im Bild von links nach rechts: Daniel Sielecki, Lidia Brito, Alec E Daly, Patrick Rollet, Jeanlou Ranwez -Foto von p.h. Rodriguez Wilkinson

FIVA ist die einzige globale Organisation ihrer Art mit dem Ziel, den sicheren Einsatz auf den Straßen der historischen, selbstfahrende, mechanische Fahrzeuge zu fördern, wĂ€hrend verbleibenden ebenso konzentrierte sich auf die Erhaltung und Förderung der Kultur des Autofahrens. Im Jahr 2016, FIVA feiert sein 50-jĂ€hriges Bestehen mit der FIVA Welt Motoring Heritage Jahresprogramm unter der offiziellen Schirmherrschaft der UNESCO.

Weitere Presseinformationen, oder um eine FIVA-Vertreter fĂŒr ein bestimmtes Land zu sprechen, kontaktieren Sie bitte Gautam Sen, FIVA Vice President Außenbeziehungen auf external-relations@fiva.org, +33(0) 6 87 16 43 39 (Mobil), oder +33(0) 1 53 19 14 20 (Festnetz).