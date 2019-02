FIVA ruft Oldtimerfans auf

Die FIVA (FĂ©dĂ©ration Internationale des VĂ©hicules Anciens) lĂ€dt Nominierungen fĂŒr ihre Kulturpreisreihe 2019 ein, die unser kulturelles und technisches mobiles Erbe feiern soll. Im vergangenen Jahr wurden in der ersten Reihe der FIVA-Kulturpreise in jeder Kategorie die folgenden Gewinner ausgezeichnet:

‱ RESEARCH – Die Vereinigung britischer historischer Fahrzeugklubs mit der National Historic Vehicle Survey

‱ DEDICATED SERVICE – Das „Motorrad Republiksymposium“, eine Veranstaltung, die vom griechischen Motorradmuseum organisiert wird

‱ BILDUNG, AUSBILDUNG und ERWACHSEN VON BEWUSSTSEIN – FederaciĂłn Mexicana de Automoviles, Antiguos y de ColecciĂłn, A.C.

„In diesem Jahr freuen wir uns auf neue Projekte, die mit Preisen ausgezeichnet werden“, kommentiert NataĆĄa Grom Jerina, Vorsitzende der Kulturkommission der FIVA. „Wir sind bestrebt, innovative neue AnsĂ€tze zu sehen, die vor allem mit FĂ€higkeiten und Jugend verbunden sind, neben atemberaubender, aber eher traditioneller Arbeit.

„Diese Auszeichnungen stehen allen und jedem klassischen Fahrzeugenthusiasten offen – sie sind nicht nur FIVA-Mitgliedern vorbehalten. Unser Ziel ist es, das beste Projekt in jeder Kategorie (aufgefĂŒhrt in den Vergaberichtlinien) zu finden, sei es innerhalb eines Unternehmens, eines Projekts in einer Schule oder UniversitĂ€t, eines öffentlichen Sektors, eines Projekts, das von einer Gemeinschaftsorganisation, einer Einzelperson oder einem Projekt durchgefĂŒhrt wird Club, eine Museumsausstellung, ein Symposium, eine Recherche … und so weiter. Die Möglichkeiten sind endlos. Wir werden die Dynamik des Projekts betrachten – die organisatorischen FĂ€higkeiten und die Vision – bei der Auswahl der Gewinner.“

Wie erstelle ich eine Nominierung?

Weitere Details, Richtlinien und Anmeldeformulare finden Sie unter fiva.org. Es ist jedem frei, eine Nominierung vorzunehmen (nicht nur FIVA-Mitglieder), solange der Eintrag bis spÀtestens 31. August 2019 eingereicht wird.