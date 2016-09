Fotowettbewerb: Gemeinsame Oldtimer-Liebe

Wer sich mit historischen Fahrzeugen beschĂ€ftigt, pflegt das rostigste Hobby der Welt. Denn erst weit nach den Rostarbeiten kommt das FahrvergnĂŒgen. Wie aber fotografiert man diese Freude an der automobilen Vergangenheit?

Der Deuvet als Bundesverband der Clubs klassischer Fahrzeuge hatte aus Anlass seines 40-jĂ€hrigen Bestehens einen Fotowettbewerb fĂŒr die Oldtimerszene ausgeschrieben. Neun Gewinner wurden jetzt ermittelt und sind GĂ€ste der Feierlichkeiten am 1.Oktober 2016 in Ladenburg im Automuseum Dr. Carl Benz.

Ein halbes Jahr konnten die Mitglieder von Oldtimer-Clubs und Vereinen ihre besten Bilder einer Fachjury zur Bewertung vorlegen. Klingt einfach, doch die Vorgabe lautete, die Motive drei Themen zu zuordnen. Dabei wollte der Deuvet die Bedeutung von Clubs und Vereinen und ihre wichtige Basisarbeit fĂŒr das Hobby bewertet wissen. Diese Gemeinschaften bieten ihren Mitgliedern eine thematische Heimat, organisieren Veranstaltungen und fördern Netzwerke, die dem einzelnen Sammler und Fahrzeugschrauber viele Vorteile vermitteln. Im Club findet man Gleichgesinnte, die schnell zu Freunden werden. Oder sie bilden eine Werkstatt-Gemeinschaft und helfen sich mit Werkzeug, Ersatzteilen und vor allem mit Rat und Tat. Deswegen empfiehlt der Verband jedem Neueinsteiger, erst Clubmitglied zu werden und „Wissen zu tanken“, bevor viel Geld bei einem eventuellen Fehlkauf verloren geht.

Diese Leistungen der Clubarbeit sollten die Fotos in drei Kategorien widerspiegeln: die große Gemeinschaft, die technische Partnerschaft und den Wissenstransfer bei An- und Verkauf von Sammlerfahrzeugen. Nur wer als Fotograf diese Pflicht erfĂŒllte, durfte als KĂŒr auch seine Lieblingsbilder der Fachjury zur Bewertung vorlegen. Neun Kreative wĂ€hlte die Jury aus, zu der auch der Fotochef der Redaktion des „Auto-Medienportals“, Manfred Zimmermann, gehörte. Neben Lob und Anerkennung erhalten sie in Ladenburg auch einen besonderen Bausatz: Aus mindestens 250 Teilen können sich die Gewinner einen transparenten, funktionsnahen Motor zusammensetzen, der nicht nur das Auge, sondern mit einem Soundchip auch das Ohr erfreut.

Fotos: Deuvert

Platz 1: Unsere gemeinsame Hanomag Halle – Stephan Lindloff, Wildeshausen

Mit Moritz nach Moritzburg, Super 6-GlĂ€ser-Zweisitzer – Alois Drexler, Wackersdorf

Platz 2: Allein nicht zu schaffen – Lothar Wessel, Herford

Platz 2: Einer weiß immer genau Bescheid – DĂ©siree Haag, Rheinau-Diersheim

Mein Motorrad hĂ€lt mich jung – Peter Dahlström, MĂŒnchen

Platz 2: Wir gehören zusammen – Unser Motorrad Stammtisch – Peter Dahlström, MĂŒnchen

Platz 3: Den kannste nehmen, nicht zu teuer – Gerd KronhĂ€usner, Neuenhagen

Platz 3: Das verbindet uns ĂŒber alle Grenzen – Jolanda Versleiujen, Niederlande