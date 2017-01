Freude im Mercedes-Museum

Freude im Mercedes-Benz Museum: Im Jahr 2016 wurde die 800.000-er Besuchermarke ĂŒberschritten. Insgesamt kamen 819 793 Besucher, so viele wie noch nie seit neun Jahren und sechs Prozent mehr als 2015. Um 14 Prozentpunkte auf 57 Prozent gestiegen ist der Anteil der internationalen GĂ€ste. Erhöht hat sich auch die Anzahl von Kindern und Jugendlichen von 113 000 im Vorjahr auf jetzt 122.000. Und in wenigen Wochen wird der achtmillionste Besucher in Stuttgart erwartet.



Jeder zehnte auslÀndische Museums-Besucher kam aus China. Wie in den Jahren zuvor blieb die Rangliste der LÀnder gleich. Hinter China folgten die USA, Frankreich und die Schweiz. Den höchsten Anteil internationaler GÀste brachte der August 2016 mit 71 Prozent.

Kontinuierlich weiter gewachsen ist auch die Zahl der virtuellen Besucher. Bei Facebook hat das Mercedes-Benz-Museum inzwischen eine halbe Million Fans, auf Instagram sind es 210.000, eine Verdoppelung im Vergleich zu 2015. Große Resonanz im Netz gab es fĂŒr die Flugaufnahmen einer Drohnenkamera mit ganz neuen Perspektiven auf das Museum.

Ein besonderer Höhepunkt war das JubilĂ€umswochenende zum zehnjĂ€hrigen Bestehen des Museums mit 25.000 Besuchern im Juni. Als Publikumsmagnet entwickelte sich auch die im Oktober eröffnete interaktive Ausstellung zur Demografie: „Ey Alter – Du kannst dich mal kennenlernen“. In zehn Wochen kamen 30.000 Besucher, sehr viele davon kamen eigens deswegen. Die Mitmach-Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni 2017 zu sehen und wurde mit dem „Human Resources Excellence Award“ in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Leitthema des umfangreichen Jahresprogramms war das zehnjĂ€hrige Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen. DarĂŒber hinaus gab es die Sonderschau „MeisterstĂŒcke“, die eine Ahnengalerie der E-Klasse bis hin zum neuen Modell prĂ€sentierte. Ganz ohne Fahrzeug hingegen kommt die aktuell laufende Demografie-Ausstellung aus (noch bis 30. Juni 2017).

Dieses Jahr steht unter dem Motto „Cars & Culture“. Ein Höhepunkt wird der Mercedes-Benz-Konzertsommer vom 29. Juni bis 2. Juli 2017. Er bietet Sternstunden der Popmusik fĂŒr jeweils bis zu 6500 Zuschauer mit einem automobilen und kulinarischen Rahmenprogramm. BestĂ€tigt ist unter anderem bereits ein Konzert mit Rea Garvey am 1. Juli 2017. Tickets im Vorverkauf sind unter http://chmp.live/konzertsommer erhĂ€ltlich. In der zweiten JahreshĂ€lfte hat eine neue Sonderausstellung Premiere, die sich der 50-jĂ€hrigen Geschichte von AMG widmet.

