Frühling, Sonnenschein und Oldtimer in Spanien

FrĂŒhling, Sonnenschein und Oldtimer in Spanien

Was ist ein besseres Ziel als Spanien, um die Saison 2017 zu starten? Die glĂŒhende Sonne, die auf die spanische Hauptstadt lĂ€chelte, beendete die fast sechs Monate lange Winterpause. Mit acht Startklassen, 12 Rennen und 188 Autos auf der Strecke war alles vorhanden, um an den Erfolg der vielversprechenden Ersten anzuknĂŒpfen. Jarama-Classic, organisiert von Peter Auto und mit freundlicher UnterstĂŒtzung des Royal Spanish Automobile Club, erhielt ein einstimmiges „Ja“ von den Fahrern und den 10.000 Zuschauern.



Wie es zu Beginn jeder neuen Saison der Fall war, bekamen einige Autos neue Besitzer oder wurden generalĂŒberholt und wechselten die Klasse, darunter ein Ex-Werk Porsche 917 in CER 1, ein seltener Shelby Daytona Cobra in Sixties‘ Langstrecke und ein Toyota 92 CV in Group C.

Ein weiterer seltener Auftritt war die Legends Trophy, die nach Pau und Dijon dieses Wochenende exklusiv in Jarama stattfand. Nur hier waren diese Vorkriegswagen (Typ 35 Bugattis, 8C Alfa Romeos und BMW 328S) in diesem Jahr zu sehen.

Sixties Langstrecke

Über zwei Stunden mit einem obligatorischen Boxenstopp, ist das Rennen in der Regel heiß umkĂ€mpft zwischen Cobras und E-Types. Auch in diesem Jahr gab es keine Ausnahme. Der seltene Shelby Cobra Le Mans von Shaun Lynn und dem fĂŒnfmaligen Le Mans-Sieger Emanuele Pirro, startete von der Pole, nachdem Christophe van Riet seine schnellsten Zeit aberkannt wurde, weil der Auspuff seines Cobra zu tief war. Er teilte das Steuer mit dem Besitzer Christian Dumolin. Gezwungen, als Vierter der Startaufstellung zu beginnen, verschwendete van Riet keine Zeit und holte sich die FĂŒhrung schon vor dem Ende der Eröffnungsrunde. Dann gab es noch ein Last Minute Drama um den Drittplatzierten: Der Daytona erprobte Cobra von Bernard Thuner fiel wegen eines geplatzten KĂŒhlwasserschlauchs aus. Das beförderte den portugiesischen E-Type von Carlos F. Cruz und Miguel Amaral noch auf den dritten Platz.

Tourenwagen

Eine Auswahl von Escorts, Capris und BMWs, begleitet auch von ungewöhnlicheren Maschinen wie einer Gruppe Volvo 240 Turbo. Gefertigt zu Zeiten liberaleren Vorschriften, sind die frĂŒheren Gruppe 2 Autos in der Regel die schnellsten. Das wurde durch Yves Scemama unterstrichen, der mit seinem Capri RS 2600 aus der ersten Reihe begann. Der Schweizer Rennfahrer machte das Beste aus seinem aus seinem ĂŒberlegenen Fahrzeug und fĂŒhrte bequem das Rennen von Anfang bis Ende.

Klassisches Langstreckenrennen

In zwei Gruppen aufgeteilt, inkludieren die Classic Endurance Racing (CER) Startklassen Sport-Prototypen und GT Maschinen von der zweiten HĂ€lfte der 1960er bis in die frĂŒhen 1980er Jahre.

Mit dem besten Startfeld des Wochenendes war das CER1-Feld sowohl vielfĂ€ltig als auch interessant besetzt. Zum Beispiel mit dem bereits erwĂ€hnten Porsche 917 K, der viel Aufmerksamkeit erregte. Er wurde von seinem neuen Besitzer, Claudio Roddaro, mit großem Verve gefahren und war bereits auf dem Weg zu einem Podiumsplatz, bis ein Off seinen Angriff beendete. Am Ende war nichts gegen das Tempo von Philipp Bruehwiler in seinem Chevron B19 zu machen, besonders nachdem Maurizio Bianco gezwungen war, sein Schwesterauto frĂŒhzeitig zu parken.

Die Stars des CER2-Feldes war ein Paar Lancia Beta Montecarlos von Franco Meiners. UnglĂŒcklicherweise fiel einer schon frĂŒh mit einem Schaden aus, aber Meiners, der mit dem ehemaligen F1-Rennfahrer Alex Caffi teilnahm schaffte es dennoch, die GT2-Klasse zu gewinnen. Mit einem B26, der vor kurzem aus den USA zurĂŒckgeholt und von Matin O’Connell gesteuert wurde, ging der Sieg im CER2-Rennen an einen Chevron.

Gruppe C

Ab Jahrgang 1982 abgeholt und dort, wo CER2 aufhörte hat, war das Feld der Gruppe C das modernste der Veranstaltung. Mit knapp ĂŒber ein Dutzend Autos vertreten, war es nicht das stĂ€rkste an diesem Wochenende, aber es gab auch hier einige selten gesehene Autos. Darunter der Toyota 92C-V von Gerard Lopez, eines der letzten Gruppe C-Autos, die in der Zeit gebaut und gefahren wurden. Ebenfalls neu in der Serie war der Jaguar XJR-12 von Shaun Lynn.

An der Spitze des Feldes war es Business as usual. Rui Aguas fuhr ohne Anstrengung mit seinem Sauber-Mercedes die schnellste Runde im Qualifying. Das Steuer teilte er mit dem Besitzer Kriton Lendoudis. Ace-Rennfahrer Aguas griff frĂŒh im Rennen nach der FĂŒhrung, aber Lendoudis kĂ€mpfte, um das Beste aus dem Vorteil zu machen. Aber nach einigen Offs wurde er von Martin O’Connell im seltenen Alba AR2 ĂŒberholt. Angetrieben von einem Giannini Badged Motor, war dies die erste Gruppe C Auto, dass jemals mit einem Kohlefaser-Composite-Chassis gebaut wurde. O’Connell holte einen einen Überraschungssieg. Allerdings konnte O’Connell seinen Sieg im zweiten 45-minĂŒtigen Rennen wegen eines Getriebeausfalls nicht wiederholen. Stattdessen ging der Sieg an den Porsche 962 CK von Tommy Dreelan, den er gemeinsam mit Aaron Scott fuhr.