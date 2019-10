Fuer den Terminkalender: Die besten Oldtimer-Rallyes

Bespoke Rallyes haben beim vergangenen Goodwood Revival ihren bislang grten Terminplan fr klassische Rallyes und 4×4-Rallyes vorgestellt der Kalender umfasst 24 globale Abenteuer zwischen November dieses Jahres und Oktober 2023.

Ganz oben auf der Liste der Neuangebote steht die 21-tgige Dakar Enduro, die fr Februar / Mrz 2021 geplant ist. Bespoke Rallyes-Direktor John Brigden: Sie wird an die glorreichen Tage der unsterblichen Pariser Dakar erinnern, weil einige der schnsten Straen des Klassikers genutzt, aber die gefhrlichen gemieden werden. Die Rallye eignet sich damit fr eine Reihe von Fahrzeugen, von Klassikern bis zu Motorrdern wie bei der ursprnglichen Rallye. Sie beginnt in Brooklands und fhrt durch Frankreich und Spanien, bevor es ber Tanger, Marrakesch und Dahkla nach Dakar geht.

White Nights

Ein weiteres Ereignis ist White Nights (auch bekannt als die Rallye der Mitternachtssonne). Geplant fr August 2021, ist sie eine zweiwchige Rallye zum Polarkreis, die den Crews unvergessliche Gegenden in Dnemark, Schweden, Finnland und den norwegischen Fjorden das Beste aus Skandinavien bietet.

Der Grand Prix von Sdamerika

Im vergangenen Jahr haben Bespoke Rallies den Weg fr moderne Oldtimer-Abenteuer geebnet, indem sie den Grand Prix von Sdamerika wiederaufgenommen haben, der bisher nur einmal gefahren wurde. Damals war der unvergleichliche Juan Manuel Fangio ein Spitzenreiter in seinem berhmten Chevrolet Master. Die Wiederholung zum 70-jhrigen Jubilum erwies sich als so beliebt, dass John Brigden und sein Team die Herausforderung alle fnf Jahre wiederholen wollen, sodass die nchste im Jahr 2023 (d.h., zum 75-jhrigen Jubilum der ersten) stattfinden wird. In 30 Tagen werden es erneut 11.000 Kilometer und fnf Lnder sein. Ein unvergessliches Erlebnis auch fr die leidenschaftlichsten Automobil-Abenteurer.

Hier die vollstndige Liste der vorlufigen Termine fr Veranstaltungen der Bespoke Rallyes bis Oktober 2023:

2019

Royal Rajasthan November

2020

Sri Lanka January/February

Pyrenees 1000 May

Imperial June

Highland 1000 September

Tiger Tasmania November

2021

Cuba Classic January

Dakar Enduro March

Pyrenees 1000 May

White Nights August

Highland 1000 August

Amazon Adventure October

2022

Sources of the Nile January

Pyrenees 1000 May

Magical Madagascar June

Austrian Adventure July

Highland 1000 August

Panam Classic Late September

2023

Sri Lanka January

Maya Classic March

Pyrenees 1000 May

Imperial June

Highland 1000 September

Grand Prix of South America October

Mehr Infos unter http://www.bespokerallies.com.