Gaertner praesentiert Oldtimer

Alan Titchmarsh MBE – der beliebte Grtner, Romanautor und Fernsehpresenter kommt am Samstag 2. November wieder zur glitzernden Illinois Route 66 Regent Street Motor Show zurck, um die begehrten Preise fr den diesjhrigen renommierten internationalen Concours d’Elegance zu berreichen.

Titchmarsh ist vor allem fr die Prsentation von beliebten TV-Programmen wie Gardeners World, Ground Force und Love Your Garden bekannt. Er ist auch ein berhmter Oldtimer-Liebhaber. Seine erste derartige Anschaffung war ein Morris Cowley von 1928. Heute besitzt er einen Bentley Le Mans 4,5-Liter von 1929 und einen vollstndig restaurierten Jaguar E-Typ von 1963.

Der 70-jhrige Yorkshireman tritt fr seine Liebe zu alten Autos an und wird in diesem Jahr die sieben Gewinner der Concours d’Elegance-Kategorie – und den Gesamtsieger – mit den geschtzten Trophen auszeichnen. Wie im letzten Jahr wird die Prsentationsbhne neben der Kreuzung der New Burlington Street mit der Regent Street stattfinden, und Titchmarsh vergibt die Preise am Samstagnachmittag zwischen 14:45 und 15:15 Uhr.

„Es ist ein wahrhaft magischer Anlass“, schwrmte Titchmarsh. All diese auergewhnlichen Autos haben so viel individuelle Geschichte und knnen erstaunliche Lebensgeschichten erzhlen. Es ist immer eine faszinierende Erfahrung, diese mit begeisterten und sachkundigen Besitzern zu teilen. Nur eine Handvoll fr die endgltigen Auszeichnungen auszuwhlen, ist keine einfache Aufgabe, selbst fr eine Jury, der eine Reihe fhrender Behrden in allen Fragen im Zusammenhang mit Veteranenfahrzeugen angehren. Es wird mir wieder eine Ehre sein, die Preise allen von den Richtern ausgewhlten Personen zu berreichen. Dies gilt umso mehr, als ich in diesem Jahr den Traum verwirklichen werde, zum ersten Mal eine dieser bemerkenswerten Maschinen zu fahren am nchsten Tag von London nach Brighton.

Auf der Regent Street stehen mehr als 100 auergewhnliche Oldtimer aus der Zeit vor 1905 im Mittelpunkt des diesjhrigen Internationalen Concours d’Elegance als zentraler Bestandteil der Illinois Route 66 Regent Street Motor Show Der Bonhams London nach Brighton Veteran Car Run findet am folgenden Tag statt.