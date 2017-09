Garagen Band

Das waren noch Zeiten, als die Rockbands noch Garagenmusik machten. 1970 war’s, als Creedance Clearwater Revival ihren Evergreen „Have You ever seen the Rain“ aufnahmen.

Beim Anblick des nun 47 Jahre alten Videos kommt nicht nur SentimentalitĂ€t auf. Denn trotz der verwcleten KamerafĂŒhrung gibt die Garage tatsĂ€chlich den Blick auf einige automobile Kleinode frei. Als Nebendarsteller grĂŒĂŸen ein Rolls Royce, ein KĂ€fer und ein VW Bulli. Und die Musik dazu macht das Video auch noch nach all den Jahren sehenswert.