Geburtstag – Der Kadett wird 80

Der erste Opel Kadett war technisch wie preislich eine kleine Sensation. Der erste Kadett mit der revolutionĂ€ren selbsttragenden Karosserie, lieferbar als Limousine oder Cabrio-Limousine, wurde fĂŒr nur 2.100 Mark angeboten. Über 100.000 Exemplare des Viersitzers entstanden von 1936 bis 1940 in RĂŒsselsheim.



Mit seinem guten Preis-/LeistungsverhĂ€ltnis und innovativen Details legte der erste Kadett den Grundstein fĂŒr die Opel-Erfolge in der Kompaktklasse. Bis heute sind elf Generationen Kadett und Astra in ihrem Segment mit ĂŒber 24 Mio. Verkauften Exemplaren. Aneinandergereiht wĂŒrden alle bis heute gebauten Opel-Kompaktmodelle die magische 100.000-Kilometer-Marke knacken und eine Fahrzeugkolonne bilden, die zweieinhalbmal um den Äquator reichen könnte.

1936-1940: Opel Kadett 1 – „Der Volkswagen“

Der nahezu 100 km/h schnelle Opel Kadett 1 eroberte nach seiner Premiere die Herzen des Publikums und auch die Presse schwĂ€rmte: „Der Kadett ist, wie die ersten Probefahrten uns bestĂ€tigen, ein fĂŒr diese Preislage keineswegs alltĂ€gliches Fahrzeug“ so die Braunschweiger Tageszeitung im Dezember 1936. Das Fahrwerk mit Synchronfederung und blattgefederter Hinterachse stammte vom Olympia, der seitengesteuerte Vierzylinder-Graugussmotor mit 23 PferdestĂ€rken aus 1.073 cm3 Hubraum vom Opel P 4. Die Vorteile der Technik aus dem Baukastensystem waren denn auch an der gĂŒnstigen Preisgestaltung maßgeblich beteiligt. Wie der große Bruder Olympia, dem er auch optisch Ă€hnelt, ist der Kadett ein modernes Auto; Kennzeichen sind harmonische Proportionen mit SchrĂ€gheck und integrierten Scheinwerfern. 1938 erhielt der Kadett im Zuge einer großen Modellpflege unter anderem einen SpitzkĂŒhler im Stil des spĂ€ten Art dĂ©co – Fachleute zĂ€hlen diese Version heute als Zwischengeneration.

Vom Kadett zum Admiral

„Genauso flink, wendig und gehorsam auf alle Befehle des Fahrers […], wie man es von einem karrieremachenden Kadetten erwartet“, schrieb die „Kölnische Zeitung“ 1936 ĂŒber die neue Baureihe von Opel. So neu wie das Segment war auch die Bezeichnung „Kadett“. Mit den Modellen Admiral und KapitĂ€n prĂ€sentierte das Unternehmen 1937 und 1938 zwei weitere Baureihen, deren Namen ebenfalls aus dem Marine-Bereich stammen.

Selbsttragende Karosserie und modernste Produktion

Nach dem Olympia, dem ersten deutschen Serienwagen mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie, bekam auch der erste Kadett ein solches Blechgerippe. Die Pressemeldung von damals zog Parallelen zu Architektur und Flugzeugbau: „Die von frĂŒher gewohnte Unterteilung zwischen Fahrgestell und Karosserie wird hinfĂ€llig. Das Gerippe der Karosserie ist wie ein BrĂŒckentrĂ€ger aufgebaut, eine AusfĂŒhrungsform, die bei geringstem Gewicht die mĂŒhelose Aufnahme großer KrĂ€fte möglich macht. Dieses Gerippe besteht aus ProfiltrĂ€gern, die wie im Metallflugzeugbau miteinander verbunden sind.“ Die Vorteile dieses Bauprinzips gegenĂŒber der klassischen Konstruktion aus Fahrgestell und Holzaufbau sind vielfĂ€ltig: Vom geringeren Gewicht profitieren Fahrleistungen und Verbrauch, und das Sicherheitsniveau ist höher dank steifer Fahrgastzelle und niedrigerem Schwerpunkt. Die selbsttragende Bauweise ermöglicht eine neue, 1934 von Opel patentierte und bis heute ĂŒbliche Fertigungsmethode: Karosserie und Aggregate (Motor, Getriebe, Achsen) feiern am Band mit Hilfe hydraulischer Hebetische die so genannte „Hochzeit“. Produziert wurde der Opel Kadett in RĂŒsselsheim. 1936 betrieb die Marke mit dem Blitz hier das grĂ¶ĂŸte Karosserie-Presswerk Europas.

Frische Form und innovative Technik

In die Karosserie integrierte Scheinwerfer statt bis dato ĂŒblicher Topflampen verliehen dem Kadett ein frisches Erscheinungsbild. Viel Auto fĂŒrs Geld: Schon 1936 bot der erste Kadett und demokratisierte so den Luxus. Denn Details wie hydraulische Vierradbremse, Fahrtrichtungsanzeiger, zugfreie EntlĂŒftung mittels dreieckiger Ausstellfenster und staubdichter, von innen zugĂ€nglicher ReisegepĂ€ckraum waren in der Klasse damals unĂŒblich – der Kadett besaß sie allesamt ab Werk.

Als erstes Opel-Modell besass der Kadett einen im eigenen Haus entwickelten Fallstromvergaser mit so genanntem Venturi-Rohr. In dieser nach dem italienischen Physiker Giovanni Battista Venturi (1746–1822) benannten DĂŒse wird vor der Drosselklappe der Kraftstoff in den angesaugten Luftstrom gemischt. Das Venturi-Rohr ist ein glattwandiges RohrstĂŒck mit einer Verengung. Wenn Luft durch das Rohr strömt und den engeren Bereich passiert, muss sie an dieser Stelle schneller strömen als in den anderen Zonen. Dadurch entsteht an der Engstelle ein Unterdruck (wie an der Oberseite einer Flugzeug-TragflĂ€che). An der Verengung befindet sich ein mit Benzin gefĂŒlltes Röhrchen. Der Kraftstoff wird vom Unterdruck im Venturi-Rohr angesaugt und mitgerissen