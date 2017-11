Geschenke für Porsche-Fans

Geschenke fĂŒr Porsche-Fans

Lust auf Schrauben? Den Motorbausatz eines 6-Zylinder-Boxermotors des Porsche 911 inklusive Fahrzeugmodell des Porsche 911 gibt es jetzt als Sonderedition. Unter Auto-Liebhabern ist der Motor-Bausatz bereits Kult. Die Sonderedition bietet Autofans die Möglichkeit, die Technik im Inneren des Porsche-Antriebs durch das Funktionsmodell zu verstehen. Die Sonderedition ergĂ€nzt den Bausatz um ein Modell des Porsche 911 von 1966 im Maßstab 1:43 mit der exklusiven Farbe Signalrot und sorgt so fĂŒr Freude bei Porsche-Liebhabern. Blick unter die Motorhaube: Ein ganz besonderes VergnĂŒgen, garantiert ohne Kleben, bietet der voll funktionstĂŒchtige Bausatz in 1:4. Die Einzelteile aus Kunststoff, die nach Originalzeichnungen gefertigt sind, werden verschraubt oder gesteckt. Durch das transparente GehĂ€use wird die Mechanik im HerzstĂŒck der Sportwagenlegende von außen sichtbar und begreifbar. Realgetreu bewegen sich die gegenĂŒberliegenden Kolben aufeinander zu und voneinander weg und verdeutlichen, woher der Name Boxermotor rĂŒhrt. Das eingebaute Klangmodul sorgt fĂŒr den Original-Motor-Sound und sogar die ZĂŒndfunken werden durch LEDs simuliert.

Die Entwicklung des völlig neuen, stĂ€rkeren und modernen 6-Zylinder-Boxermotors legte den Grundstein fĂŒr den Mythos Porsche. Angetrieben von dem 130 PS starken Aggregat mit je einer obenliegenden Nockenwelle pro Zylinder feierte der Porsche 911 Erfolge als Rennwagen und begrĂŒndete somit den Siegeszug des Autobauers aus Stuttgart. Die perfekte ErgĂ€nzung zu dem 6-Zylinder-Boxermotor ist das legendĂ€re Auto, das er antreibt. Mit viel Liebe zum Detail wurde der Ur-911 originalgetreu im Maßstab 1:43 nachgebaut. Die Kultfarbe Signalrot der Lackierung wurde exklusiv fĂŒr FRANZIS produziert und lĂ€sst mit dem typischen Porsche-Rot nostalgischen Flair aufleben. FRANZIS Online-Shop.