Gesucht wird der beste Porsche Oldtimer

Eine Ausstellung von fast 100 Oldtimern und modernen Porsche Fahrzeugen und ihre Besitzern feiert die Geschichte der Marke beim 58. jhrlichen Concours d’Elegance des Porsche Club of America in der Region Los Angeles am Sonntag (15. September) im Santa Monica Museum of flying , (3100 Airport Ave, Santa Monica, CA 90405). Die in Sdkalifornien beheimatete Veranstaltung ist zu einem festen Bestandteil der Szene geworden. Zum fnften Mal bietet das Museum Fans, Porsche-Besitzern und allen Autoenthusiasten die Mglichkeit, ein Stck Geschichte zu genieen. Laut Mariana Small, Prsidentin des Porsche Club of America in der Region Los Angeles, ist keine andere Marke so einheitlich ber alle Generationen um den Globus verteilt. Fr Enthusiasten war die Marke Porsche immer ein Synonym fr Leidenschaft und Inspiration, wie es kein anderer Wettbewerber vermag“, sagte Small. Als Teil des grten Automobilclubs der Welt lieben die Markenfans das Fahrzeug genauso wie die Kurven, Formen und harmonischen Motorengerusche – ob alt oder neu, Porsche ist unverwechselbar und immer frdern Sie reines Vergngen. “

Die Veranstaltung am Sonntag wird Mitglieder und Nichtmitglieder auszeichnen, die um die Auszeichnung fr den „bestens vorbereiteten und gewarteten Porsche“ kmpfen, zusammen mit der Auszeichnung in sieben verschiedenen Gruppen, darunter „Full Concours“, „Street“, „bergang“, „Ganz bergang“, „Unrestored“, „Wash & Shine“ und weitere Kategorien. Es gibt auch eine Ausstellungsabteilung fr diejenigen, die nicht an den Start gehen, sondern ihren Porsche nur prsentieren mchten.

Zustzlich zu den jhrlichen Concours gibt es eine Sonderschau zum 20-jhrigen Jubilum des Porsche 911 GT3, einem legendren Modell, das die Agilitt der Rennstrecke auf die Strae brachte und den lokalen Porsche-Fahrern, die den Nervenkitzel der sdkalifornischen Schluchten und darber hinaus genieen, ein endloses Lcheln schenkte . Es wird erwartet, dass fast zwei Dutzend GT3-Modelle der Generationen 996, 997 und 991 ausgestellt werden.