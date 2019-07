Gooding Auktion: Kronjuwelen der Oldtimer-Schmieden

Rund um den Pebble Beach Concours werden jedes Jahr auch hochwertige Fahrzeuge versteigert. Bei Gooding & Company, dem offiziellen Auktionshaus des Events, werden seltene Autos aus Europa und den USA des frhen 20. Jahrhunderts versteigert.

1913 Isotta Fraschini Tipo IM (Schtzpreis: 3.000.000 – 4.000.000 USD)

Die Marke Isotta Fraschini wurde 1900 von Cesar Isotta und den Brdern Vincenzo, Antonio und Oreste Fraschini gegrndet. Der Isotta Fraschini Tiop IM gilt als einer der ersten reinrassigen italienischen Rennwagen, die von Enzo Ferrari und Alfieri Maserati gebaut wurden, bevor sie die Beteiligten spter ihre eigenen jeweiligen Unternehmen starteten. Der Isotta Fraschini Tipo IM ist fr seine Zeit einzigartig mit seinem Vierventil-Motor mit obenliegender Nocke und er ist eines der ersten Fahrzeuge, das mit Allradbremsen ausgestattet ist. Das war unglaublich fortschrittlich. Dieser Tipo IM, einer von nur zwei existierenden, war Teil eines Teams von Rennwagen, die 1913 und 1914 am Indianapolis 500 Rennen teilnahmen. Nach 1914 wurde der Tipo IM in den Ruhestand versetzt und blieb unberhrt, bis er von einem namhaften Sammler wiederentdeckt und erworben wurde. G. Whitney Snyder lie den Wagen in den 1950er Jahren akribisch restaurieren. Dieses vorbildliche Modell ist nach 20 Jahren im Besitz neu auf dem Markt und bereit, die Blicke auf sich zu ziehen, wenn es den Auktionsblock berquert.

1939 Alfa Romeo Tipo 256 Coup (Schtzpreis: 2.750.000 USD – 3.500.000 USD)

Dieses Alfa Romeo Coup wurde ursprnglich als Tipo 256 Spider Siluro gebaut. Enzo Ferrari selbst leitete den Herstellungsprozess fr dieses Auto in Modena, Italien, als Teil von fnf 256 Spider Siluros, die von Alfa Romeo gebaut wurden. Zwischen 1939 und 1940 bestritt dieser Alfa Romeo mit dem Chassis 915014 acht Rennen, einschlielich des vierten Platzes beim Pescara Grand Prix in Italien und des siebten Platzes in seiner Klasse bei der letzten Mille Miglia vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach seiner berhmten Rennkarriere wurde 915014 von Carrozzeria Touring 1941 in seine heutige Coup-Form umgestaltet. Nach einer sorgfltigen Restaurierung durch seinen derzeitigen Besitzer gewann dieser Alfa Romeo die Touring Class, die Mille Miglia Trophy und den Bulgari Award beim Pebble Beach Concours d’Elegance 2015 sowie den Best of Show beim Forest Grove Concours d’Elegance 2018 .

1930 Duesenberg Model J Sport Berline (Schtzpreis: 2.000.000 USD – 2.500.000 USD)

Dieses Duesenberg Model J mit Chassis 2305 stammt vom besten Kunden der Marke, Captain George Whittell Jr., einem extravaganten VIP und Sammler. Whittell bestellte dieses neue Modell als Serie von sieben Modell Js beim legendren Designer Franklin Hershey. Der hier angebotene Stil und die Karosserie waren ihrer Zeit voraus, da das gesamte Auto ohne strukturelle Holzarbeiten gebaut wurde. Hershey fhrte Tren ein, die sich in das Dach des Wagens krmmen und so einige Zentimeter mehr Platz fr einen leichteren Ein- und Ausstieg boten. Dieses Merkmal war nicht nur ein Beispiel fr die revolutionren Designs von Duesenberg, sondern auch ein Vorreiter fr den Umstieg der Automobilindustrie auf eine aerodynamischere Form. Das Model J gilt als eine Neuheit fr Whittells Geliebte und wurde von so bekannten Persnlichkeiten wie J.B. Nethercutt, Bill Harrah und Oscar Davis als herausragender Sammler angesehen. 1996 wurde es vom fhrenden Duesenberg-Spezialisten Chris Charlton restauriert und hat seinen makellosen Zustand beibehalten, wobei alle wichtigen Komponenten noch intakt sind. Das Model J gilt seit langem als Kronjuwel der klassischen ra und sorgt am Pebble Beach fr Furore.