Goodwood: Eisige Temperaturen, heiße Rennen

Als die letzten Teilnehmer die Paddocks verlassen und das 76. Mitgliedertreffen zu Ende geht, fallen die Schneeflocken am Goodwood Motor Circuit. Mehr als 30.000 Mitglieder des Goodwood Road Racing Clubs, Fellowship-Abonnenten und ihre Freunde und Familien trotzten den eisigen Temperaturen, um die klassische Rennen zu sehen. Alle Rennen liefen wie geplant, bis auf das Hailwood Trophy-Bikes Rennen.

NatĂŒrlich wĂ€re es unmöglich, auf das Wochenende zurĂŒckzublicken, ohne an den unvergessenen Freund Goodwoods und unnachahmlichen Kommentator Henry Hope-Frost zu denken. Die ĂŒberwiegende Mehrheit der Konkurrenten schmĂŒckte ihre Rennwagen und Sturzhelme mit #Fever Aufklebern, und ĂŒberall auf der Koppel, wo auch immer Sie hinsahen, gab es in der einen oder anderen Form WertschĂ€tzung fĂŒr Henry. Der Tribut wurden mit einer unglaublich emotionalen und ergreifenden „Minute of Fever“ vor der Formel 5000-Demonstration am Samstagmorgen abgerundet – gerade als der Schnee zu fallen begann. Alle Fahrzeuge ließen eine Minute lang die Motoren aufheulen.

Wenn sie sich nicht gerade das allerbeste Essen der South Downs genossen, waren die Mitglieder hart an der Arbeit und sammelten Punkte fĂŒr ihre jeweiligen HĂ€user. Beim Axtwerfen ĂŒber Blumenarrangements, Frettchenrennen und 4×4 „Fußball“ hat Anthony Reids Haus in Methuen den Haus-Pries zurĂŒckgewonnen und damit zum vierten Mal in fĂŒnf Jahren gewonnen.

WĂ€hrend die Bedingungen fĂŒr die Motorrad Hailwood-Trophy-Fahrer leider zu riskant waren, hielt das Wetter die Vierrad-Teilnehmer nicht davon ab, den hartgesottenen Mitgliedern der Meeting-Runde hervorragende Action auf der Rennstrecke zu bieten. Von der Formel 5000 in einem Schneesturm – auf Slicks nicht weniger gefĂ€hrlich – bis hin zu Rob Huff, der seinen Jaguar E-Typ mehr seitwĂ€rts fuhr als es möglich schien, gab es etliche Highlights ĂŒber das Wochenende.

Timing-Partner IWC Schaffhausen stellte sein brandneues Rennteam vor. David Coulthard pilotierte den Team Mercedes-Benz 300SL im Salvadori Cup. Vom 15. Startplatz aus arbeitete er sich ĂŒber das gesamte Feld nach vorne und belegte damit den sehr respektablen neunten Platz.

Der Goodwood Motor Circuit war wĂ€hrend des Member Meetings auch der Ort fĂŒr das weltweite erste dynamische DebĂŒt des McLaren Senna. Das 798 PS starke Hypercar fuhr zweimal am Wochenende auf die Strecke und war Teil einer Parade, bei der die gesamte Geschichte von McLaren Automotive mit einem Gastkommentar von Amanda McLaren, der Tochter des GrĂŒnders Bruce, prĂ€sentiert wurde.

Die Ronnie Hoare Trophy, die von JD Classics und der Gerry Marshall Trophy prÀsentiert wurde, eröffnete am Samstagnachmittag einige spannende Lead-Schlachten, wobei James Cottingham in einem Porsche 904, Mark Blundell und Kerry Michael in einem Ford Escort RS2000 sich jeweils den Sieg holten.

Starker Schneefall wĂ€hrend des „Mini Beast from the East“, der am Sonntagmorgen die Teilnehmer begrĂŒĂŸte, begĂŒnstigte das Schicksal die Mutigen in den frĂŒhen Morgenrennen. Tony Woods Cooper-Bristol holte den ersten Sieg des Tages in der Hawthorn Trophy, bevor John Milicevic in seinem Brabham BT21 im Derek Bell Cup ein erschöpftes Formel-3-Feld nach Hause fĂŒhrte.

Martin Stretton im Lister-Jaguar ‚Knobbly‘ schlug im Salvadori Cup knapp ein Paar Lotus 15 auf die Zielflagge, wĂ€hrend Patrick Blakeney-Edwards in den Caracciola Sportwagenrennen von IWC Schaffhausen mit nach Hause kam. Die Zwei-Fahrer-Moss Trophy sorgte fĂŒr einige der aufregendsten Fahrten des Wochenendes, als Rob Huff einen Jaguar E-Type hinter dem E-Typ von Jon Minshaw und Phil Keen hinter sich brachte.

Ein verkĂŒrzter Gerry Marshal Sprint, der durch einen unglĂŒcklichen Zwischenfall in der ersten Kurve und eine lange Safety-Car-Phase entstanden war, fĂŒhrte zu einem etwas unerwarteten Doppelsieg fĂŒr Ford Escorts, als Pantelis Christoforou den Sieg in der Marlboro-Escort RS2000 gewann. Das brandneue Rennen fĂŒr Vintage Specials – der Bolster Cup – bot die grĂ¶ĂŸte Auswahl an Maschinen in der Startaufstellung, und es war Tim Llewellyn, der es als erster im Bentley 3/8 Special ĂŒber die Ziellinie schaffte.

WÀhrend David Hart seinen Ford GT40 zum Sieg im Gurney Cup holte, war es Olivier, der mit seinem wilden Fahren die Aufmerksamkeit der Kameras auf sich zog und im Shelby American Cobra Daytona Coupe den dritten Platz belegte. Ein vierköpfiger Lotus-Cortina-Kampf rundete das Wochenende ab. Der Goodwood Road & Racing Track-Tester Andrew Jordan gewann den letzten Sieg des 76. Mitgliedertreffens in der Sears Trophy.