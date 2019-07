Goodwood Festival of Speed: Mercedes Stromlinie mit dabei

Jetzt am Wochenende zum Jubilum 125 Jahre Motorsport schickt Mercedes-Benz einige besondere Exponate zum Goodwood Festival of Speed (4.7.7.2019) ins sdenglische Chichester. Erstmals wird der ffentlichkeit der rekonstruierte Avus-Rennwagen von 1932 mit Stromlinienkarosserie prsentiert. Mit dem aerodynamisch optimierten Mercedes-Benz SSKL gewann Manfred von Brauchitsch vor 87 Jahren berragend das Avus-Rennen in Berlin. Ein Radioreporter prgte seinerzeit auch den Begriff Silberpfeil.

Mercedes-Benz Classic tritt in Goodwood mit insgesamt 13 Fahrzeugen und Exponaten auf. Dazu zhlen unter anderem der 200 PS starke Blitzen Benz, ein Mercedes-Benz 300 SLR und ein 190 E 2.5-16 Evolution II DTM-Tourenwagen sowie der Zwei-Zylinder-V-Motor, der bei der ersten Automobilwettfahrt der Welt von Paris nach Rouen im Juli 1894 das Geschehen dominierte. Auch einen Sauber-Mercedes C 9, Doppelsieger in Le Mans, gibt es zu sehen. Auerdem sind die Markenbotschafter und Rennfahrer Ellen Lohr, Jochen Mass, Bernd Maylnder sowie Karl Wendlinger in Goodwood anwesend.