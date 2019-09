Gran Premio Nuvolari: Ein Fiat-Oldtimer triumphiert

Die 29. Ausgabe des Gran Premio Nuvolari endete mit dem Triumph der Crew Nr. 72 von Mario Passanante und Raffaele De Alessandrini – F.M. Franciacorta Motori im Fiat 508 C von 1937. Die Besatzung, die den Wettbewerb schon whrend der beiden vorangegangenen Tage dominierte, bewies auch bei den letzten Sonderprfungen groes Geschick und Knnen. Schon vor zehn Jahren, 2009, berquerte Mario Passanante mit demselben Auto die Ziellinie auf der Piazza Sordello als Erster.

Besser geht es nicht, ich freue mich riesig! Ich habe bereits zweimal den Gran Premio Nuvolari gewonnen, 2008 und 2009, und dieses Jahr haben wir es endlich geschafft, den Erfolg zu wiederholen, erklrte Mario Passanante. Wir sind Autoenthusiasten, und es ist von unschtzbarem Wert, ein Ereignis von diesem Niveauszu gewinnen, da es nicht einfach ist, ein 80 Jahre altes Auto fr mehr als 1000 km zu managen. Ich habe dank meines Beifahrers Raffaella gewonnen.

Auf dem zweiten Platz schafften es Giovanni Moceri und Himara Bottini (Crew Nr. 94) im 1939 er Fiat 508 C. Moceri nicht, trotz einer hervorragenden Leistung ihren Erfolg vom letzten Jahr zu wiederholen. Auf den dritten Platz fuhr die Crew mit Andrea Vesco und Manuela Tanghetti (Nr. 34), mit einem Alfa Romeo 6C 1750 SS von 1929.

Der Gran Premio ist eine einzigartige Gelegenheit, legendre Oldtimer, die die Geschichte des Motorsports weltweit geprgt haben, aus der Nhe zu betrachten. Diese Meisterwerke trafen sich jedes Jahr auf der Piazza Sordello zu einem der faszinierendsten Rennen der Welt. Der Mythos lebt jedes Jahr weiter dank der vielen Enthusiasten, die die Emotionen einer auergewhnlichen Reise an Bord von echten historischen Meisterwerken der Mechanik und des Designs teilen.

Dieses Jahr verzeichnet eine Rekordzahl an Teilnehmern: ber 300 Crews kamen aus Europa, Asien und Australien nach Mantua. 17 Lnder waren vertreten: Argentinien, Australien, sterreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Japan, Grobritannien, Italien, Luxemburg, Holland, Polen, Tschechische Republik, Republik San Marino, Russland, Spanien und die Schweiz. 45 Autohersteller treten gegeneinander an: vom italienischen Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, OM und Ferrari bis zum britischen Triumph, Jaguar, Aston Martin und Bentley; vom amerikanischen Chrysler und Chevrolet ber den deutschen Mercedes, BMW und Porsche bis zum franzsischen reinrassigen Bugatti. 95 Vorkriegsautos nahmen an der Veranstaltung teil.

Bei der 29. Ausgabe begaben sich die mehr als 300 Besatzungen auf die neu gestaltete 1025 km langen Strecke:

– Erste Etappe: von Mantua nach Bologna durch den Gardasee, die Baldo-Berge und die Poebene.

– Zweite Etappe: von Bologna nach Rimini durch faszinierende Orte Mittelitaliens, die bekannten Appeninpsse von Raticosa und Futa sowie die auergewhnlich schnen Stdte Siena und Arezzo.

– Dritte Etappe: von Rimini nach Mantua, Faenza, das Autodrom von Imola Enzo und Dino Ferrari und Ferrara.

Die Veranstaltung zu Ehren von Tazio Nuvolari ist die zweite Etappe der EpocaChampionship, der italienischen Grandi Eventi -Meisterschaft von Aci Sport, zu der auch die Coppa d’Oro delle Dolomiti (18.-21. Juli 2019), die Targa Florio (10.- 13. Oktober 2019) und die Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (3.-8. Dezember 2019), gehren.