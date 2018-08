Grand National Roadster Show

Die Grand National Roadster Show, die weltweit Ă€lteste Indoor-Autoshow, wurde von den Lesern von USA Today zu einer der 10 besten Automessen in Amerika 2018 gekĂŒrt. In den letzten 69 Jahren wurde die Grand National Roadster Show als „The Grand Daddy of All“ bekannt und diese jĂŒngste Auszeichnung festigt den Ruf der Show weiter.

Millionen Leser von USA Today nahmen an der jĂ€hrlichen Abstimmung teil, um die Grand National Roadster Show als eine der 10 Besten auszuwĂ€hlen. Mit fast 1.000 Custom Roadstern, Hot Rods, Muscle Cars und historischen Fahrzeugen war die Show 2018 eine der grĂ¶ĂŸten in der fast 70-jĂ€hrigen Geschichte der Show. ZusĂ€tzlich zu der großen Auswahl an Fahrzeugen konkurrierten 15 Roadster um den Titel „America’s Most Beautiful Roadster“, einen der begehrtesten Titel in der Hot-Rodding-Welt. Der diesjĂ€hrige Gewinner war ein 1931 Ford Roadster von Dave Martin und gebaut von Signal Hill. Mit dem Gewinn der diesjĂ€hrigen 9,50 Fuß hohen TrophĂ€e und dem Preisgeld von 10.000 US-Dollar gesellte sich der neue Gewinner zu Legenden wie George Barris, Andy Brizio, Boyd Coddington, Barry White, Troy Ladd und Chip Foose.

„Wir fĂŒhlen uns geehrt und freuen uns, unter die 10 besten Automessen in Amerika gewĂ€hlt worden zu sein“, sagte John Buck, der Produzent der Show. „Wir haben mit einigen der talentiertesten Autohersteller in Amerika zusammengearbeitet, um die Show zu erweitern und zu verbessern. Wir möchten den unglaublichen Fans danken, die jedes Jahr zur UnterstĂŒtzung der Grand National Roadster Show kommen, und wir freuen uns auf das 70. JubilĂ€um im nĂ€chsten Jahr!“

Die Show war in guter Gesellschaft auf der Liste, die Veranstaltungen wie die LA Auto Show, Concours d’Elegance von Amelia Island und Cruisin ‚The Coast in Mississippi beinhaltete. FĂŒr weitere Informationen ĂŒber die Grand National Roadster Show klicken Sie bitte hier.