GTO-Geburtstags-Rallye

Die Rallye anlÀsslich des 55. JubilÀums des Ferrari 250 GTO, endete am Freitag, den 29. September auf dem Ferrari WerksgelÀnde in Maranello.



Zwanzig der insgesamt 36 produzierten Exemplare waren bei diesem Event dabei, das unter dem historischen Bogen auf der Via Abetone Inferiore, dem Gebrutsort der Legende, am Nachmittag des 29. September zum Ende kam. Die Rallye startete in Florenz, wo am Montag die Ferrari 250 GTOs einige der schönsten Teile der Stadt, u.a. die Boboli-GĂ€rten, durchquerten. WĂ€hrend der Rallye genossen Besucher italienische kulinarische Köstlichkeiten. Ein Highglight war vor allem der Wettbewerb auf einer der berĂŒhmtesten Rennstrecken in der Automobilgeschichte, dem legendĂ€ren Rundkurs von Mugello. Über 60 km lang und bis Mitte der 1960er Jahre Schauplatz von Schlachten zwischen Rennlegenden vom Kaliber eines Mario Casoni, Renzo Sinibaldi und Carlo Facetti.

Nach der RĂŒckkehr nach Florenz am Donnerstag, machten sich die Crews am Freitag nach Maranello auf. Dabei folgten sie der Route der Mille Miglia und beendeten die Fahrt vor der Ferrari Fabrik, aufgereiht vor dem Platz des HauptgebĂ€udes. Ein außergewöhnlicher Anblick mit so vielen originalen und zugelassenen Autos in den unterschiedlichsten Farben der verschiedenen nationalen SportverbĂ€nde: dem italienischen Rot, belgischem Gelb, französischem Blau und dem britischen GrĂŒn. Am Abend waren die Teilnehmer GĂ€ste eines ganz besonderen Gala Dinners im Classiche Department Workshop. Hier kĂŒndigte Ferrari fĂŒr 2022 die nĂ€chste Rallye an, die das 60. JubilĂ€um eines der legendĂ€rsten Fahrzeuge das jemals die Tore von Maranello verlassen hat, markieren wird.