Guyton-Collection

RM Sotheby’s prsentiert die berhmte Guyton-Collection, die vollstndige Automobil-Sammlung des verstorbenen Fred Guyton. Die Auktion wird am 4. und 5. Mai am Standort der Sammlung St. Louis, Missouri, stattfinden und wird Guytons 60 Veteran, Brass und Classic Era Automobile neben Hunderten von Automobilia- und Sammlerstcken umfassen.

Guyton war in Sammler- und Autoclubkreisen weithin bekannt und geachtet und hat seine renommierte Sammlung ber mehr als vier Jahrzehnte zusammengestellt. Nach seinem Abschluss am College of Fine & Applied Arts an der University of Illinois im Jahr 1961 mit einem Bachelor of Architecture verbrachte Fred Guyton ein Jahr im Peace Corps, bevor er in die US-Armee als Hubschrauberpilot eingezogen wurde. Nach seiner Entlassung zog Fred nach St. Louis und begann eine erfolgreiche Karriere als Architekt, die in der Mitgrndung des weltbekannten Architekturbros Peckham Guyton Albers & Viets, Inc. (PGAV) gipfelte, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2018 arbeitete.

Guytons Leidenschaft fr Geschichte ist in seiner gesamten Sammlung sichtbar. Die Fahrzeuge stammen von der ra der ersten Automobile bis zur Vorkriegszeit. Sowohl amerikanische als auch europische Automobile wurden aufgrund ihrer Bedeutung fr die Automobilgeschichte ausgewhlt. Als echter Hobbyist war Guyton im Vorstand des Classic Car Club of America (CCCA), des Classic Car Club Museum und des CCCA Spirit of St. Louis.

Von den 60 angebotenen Fahrzeugen heben sich drei Classic Era-Highlights hervor. Dazu gehrt ein unglaublich seltener 1930er Packard 734 Speedster Eight Phaeton, Chassis-Nr. 184100, ein auergewhnlich originelles Beispiel fr die ultimative Leistung von Packard. Der Speedster Eight Phaeton hatte seit 1955 von nur zwei Besitzer, darunter der bekannte East Coast Packard-Sammler, Tom Mix. Er ist einer von nur fnf jemals gebauten und ist es wert, in die allerbesten Sammlungen amerikanischer Klassiker aufgenommen zu werden. Zusammen mit dem Packard ist eine 1930er Duesenberg Cabriolet Limousine, Modell J, Motornr. J-329, ein sehr geschtztes Stck in der Sammlung. Ursprnglich vom Indianapolis-Rennfahrer Leon Duray gefahren, wurde das Model J von Chris Charlton in hervorragender Weise restauriert. Der Duesenberg ist mit Originalchassis, -karosserie und -motor komplett auf den Markt gekommen, wurde selten gezeigt und bietet seinen nchsten Besitzern eine Vielzahl von Mglichkeiten, die sicherlich bei praktisch allen groen Concours begrt werden wrden. Abgerundet wird die Gruppe durch einen 1930er Ruxton Model C Baker-Raulang Roadster, Fahrgestell-Nr. 11005. Ein bekanntes Beispiel fr ein wegweisendes amerikanisches Auto mit Vorderradantrieb. Der angebotene Ruxton war eines der Lieblingsautos von Guyton, das wegen seinen Best Preserved Pre-War-Car-Auszeichnungen beim Pebble Beach Concours d’Elegance bekannt ist. Einer der seltensten amerikanischen Full Classics es sind nur noch sieben Exemplare ein Ruxton Roadster ist selten fr den ffentlichen Verkauf erhltlich.

Mr. Guytons Leidenschaft fr Historie spiegelt sich in sehr gut erkennbaren Bereichen innerhalb seiner Automobilia und Sammlerstcke wider, mit einem ganzen Raum in seiner Sammlung, der der Ersten Weltkriegszeitung der Luftfahrt und der Marine gewidmet ist, sowie einer hervorragenden Autobibliothek. Fr die Mai-Auktion sind weit ber 500 Automobile, Sammlerstcke, Petroliana, Sportartikel und Originalkunstwerke sowie mehr als 3.000 Modell- und Spielzeugautos vorgesehen, darunter eines der weltweit besten Sortimente von Minic Clockwork Toy Cars. Die Sammlung umfasst eine enorme Gruppe von Maskottchen, Bronzen, Abzeichen und Originalgemlden namhafter Automobilknstler, die eine ideale Ergnzung zu jeder Automobilsammlung darstellen. RM Sotheby’s wird auch die Mbel und Ausstattungsgegenstnde aus der Kollektion anbieten, darunter Vitrinen und Zubehr fr Sammler.