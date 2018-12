Happy Birthday, Porsche Museum!

Nach 70 Jahren Porsche-Sportwagen im Jahr 2018 steht 2019 der zehnte Geburtstag des Porsche Museum im Mittelpunkt. Mit einem „Geburtstags-Wochenende“ am 2. und 3. Februar setzen die Stuttgarter die Feierlichkeiten um die erste Dekade der „Visitenkarte“ der Marke am Porscheplatz 1 fort. Den Auftakt der Festwoche ĂŒbernehmen bereits am 28. Januar „Revolverheld“ mit einem Konzert, gefolgt von Lesungen, Comedy- und Diskussionsveranstaltungen.

Und: im kommenden Jahr stehen zwei legendĂ€re Mittelmotor-Fahrzeuge im Fokus zweier Sonderausstellungen. Der Rennbolide Porsche 917 und der Volks-Porsche 914 feiern im kommenden Jahr beide ihren 50. Geburtstag. DafĂŒr realisieren die Zuffenhausener zwei außergewöhnliche Restaurierungen: Der erste 917 ĂŒberhaupt – die Nummer 001 – wird in den Zustand seiner PrĂ€sentation auf dem Genfer Automobilsalon 1969 zurĂŒckgefĂŒhrt. Und einer von nur zwei jemals gebauten 914/8 – mit dem 8-Zylinder-Rennmotor aus dem Porsche 908 – wird restauriert, so dass die komplexe Technik wieder FahrfĂ€higkeit erlangt.

Eine weitere Sonderschau wird die Rolle von „Prototypen und Studien“ beleuchten. Mit dabei auf jeden Fall ein Porsche 989 Concept aus dem Jahr 1988: Mit ihm wurde in Stuttgart die Idee eines echten Sportwagens als Viersitzer geboren. Bis zur Realisierung sollten weitere 20 Jahre vergehen: 2009 schließlich feierte der Porsche Panamera seine Premiere. Ab September 2019 wird es zu seinem zehnten Geburtstag des Grand Turismo eine Sonderausstellung an seinem Produktionsstandort Leipzig geben.

Seit seiner spektakulĂ€ren Eröffnung blickt das Museum zurĂŒck auf 4,2 Millionen Besucher. Beachtlich: ungefĂ€hr 25 Prozent der Besucher zĂ€hlten zur Zielgruppe Kinder, Jugendlichen und Lernenden. 1720 Veranstaltungen wurden bisher im Museum durchgefĂŒhrt und aus der Fahrzeugsammlung waren rund 5000 Porsche bei knapp 2300 Veranstaltungen weltweit im Einsatz.

Außerdem beherbergt das Porsche-Museum das umfangreichste Industriearchiv der Welt. Auf ungefĂ€hr 1000 Quadratmetern archiviert und verwaltet das Team unter anderem 1500 laufende Meter Schriftgut, 1700 Stunden Film, 3000 Plakate, etwa 12 000 Prospekte, 15 000 Pressemeldungen und 2,5 Millionen Fotos und Dias. Historiker, Journalisten und Interessierte können fĂŒr notwendige Recherchen auf das informative RĂŒckgrat der Porsche AG zurĂŒckgreifen.

Sich selbst zum Geschenk macht das Museum den Ausbau der Multimedia-Guides fĂŒr seine Besucher. Bereits ab Mitte Dezember werden die GĂ€ste des Hauses in acht verschiedenen Sprachen unmittelbaren Zugriff bekommen auf 700 Filme, 4800 Audio Clips, 5000 Bilder und 5600 ErlĂ€uterungen, die die Exponate multimedial ergĂ€nzen.