Highlight war der Auspuffsound

Hochleistungsautos der neuesten Generation der Motorentechnologie und Neoclassics-Cars trafen sich auf dem Gelnde des National Motormuseums und so wurde daraus ein rekordverdchtiges Supercar Weekend – mit einer berauschenden Mischung aus fast 1.000 Plug-In-, Hybrid- und Benzin-Supersportwagen.

Eine stattliche Zahl von 963 Supersportwagen und 16.800 Besuchern – 1.900 mehr als im Vorjahr – verzeichnete die von der A-Plan Insurance gesponserte Veranstaltung auf dem Gelnde des National Motor Museum.

Das brandneue Feature EV Evolution brachte blitzschnelle Elektroautos zusammen, vom BMW i8 und den neuesten Tesla-Modellen bis zum Audi e-tron, Jaguar I-Pace und Hybrid Lexus UX 250h. Die Besonderheit kennzeichnete den Beginn der modernen Elektromobilbewegung mit dem Toyota Prius und Nissan Leaf, whrend die winzigen Sinclair C5-Dreirder die Veteranen der Aufstellung und auch feste Favoriten waren.

Die Demonstrationslufe an beiden Veranstaltungstagen hielten die Action am Laufen, als unglaubliche Maschinen auf Herz und Nieren geprft wurden. Zahlreiche Fans von Supersportwagen nahmen an der Demonstration teil und sahen auf dem riesigen Bildschirm zu, wie die rohe Kraft des Koenigsegg Agera R Hypercar entfesselt wurde. Ebenfalls auf dem Prfstand standen wendigere, leichtere Autos wie der Caterham Seven und der Lotus Exige S, leistungsstarke Hengste wie der Maserati MC Stradale und der neueste Aston Martin DBS sowie ein klassischer Ferrari Dino GT und eine Reihe von Ferraris.

Einige der grten Hhepunkte der Supercar-Geschichte wurden auf den Rasenflchen des Palace House mit Prestige und Hypercar gezeigt. Beispielsweise Jaguar XJ220 und der legendre Ferrari F40 standen neben einem Bugatti Chiron, einem Lamborghini Miura S, einem Toyota 2000GT, einem Noble M600, einem McLaren Senna, einem Lamborghini Aventador SVJ, einem McLaren P1 und weiteren Traummaschinen.

Ein groer Hit bei Beaulieu-Besuchern waren die Supercar-Sound-Offs, als Autos mit tollen Motoren, darunter ein Shelby Daytona Cobra-Nachbau, der Ultima GTR, der Audi R8, der Ford Mustang und der Nissan GT-R, um den lautesten Beifall der Menge kmpften fr den am besten klingende Auspuffsound